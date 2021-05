Al San Diego Comic-Con del 2019, i Marvel Studios hanno annunciato il film Doctor Strange In The Multiverse of Madness, interpretato nuovamente da Benedict Cumberbatch che sarà strettamente collegato agli eventi di WandaVision e Spider-Man: No Way Home, e che è stato descritto da Kevin Feige come “il primo film del Marvel Cinematic Universe con scene spaventose“.

Doctor Strange 2 – quale realtà vedremo?

Quali saranno i Mondi che verranno esplorati in Doctor Strange: In The Multiverse of Madness? in molti se lo stanno chiedendo.

In rete nelle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni piuttosto interessanti. Infatti pare che nel copione del film di Sam Raimi si fa riferimento a dei cittadini newyorkesi come “newyorkesi 616“. Per chi non lo sapesse Terra-616 è proprio l’universo in cui hanno luogo la maggior parte delle storie dell’universo Marvel fumettistico. Invece i film e gli altri prodotti del Marvel Cinematic Universe, invece, appartengono a Terra-199999.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness porterà per la prima volta sul grande schermo l’universo Marvel che finora ci è stato raccontato solo dai fumetti? E, in tal caso, quali ripercussioni avrebbe la cosa sulle storie Marvel fumettistiche? Per avere queste risposte non ci resta che aspettare (purtroppo) ancora fino a Marzo dell’anno prossimo.

Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness: cast e trama

Doctor Strange: In the Multiverse of Madness è il secondo film della saga su Doctor Strange, lo stregone interpretato da Benedict Cumberbatch e prodotto dai Marvel Studios. Il film fa parte della cosiddetta Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e sarà collegato a Spider-Man: No Way Home con Tom Holland.

Al nuovo film di Doctor Strange come già detto in precedenza è collegata a sua volta la serie tv WandaVision, disponibile sulla piattaforma streaming Disney+. Mentre la presenza di Wanda in Doctor Strange è certa, è tutto da confermare gli altri attori che sono presenti nel cast finora.

Recupera Doctor Strange in Blu-Ray!