In Spider-Man: No Way Home appariranno Tobey Maguire e Andrew Garfield?

Questa è una delle ‘famose domande’ che i fan di tutto il mondo si stanno facendo ormai da un paio di settimane a questa parte. Alcune domande nella vita sono senza risposta, ma i fan conosceranno la risposta a questa specifica domanda questo Dicembre. Però ci sono anche gli altri personaggi comprimari da confermare in Spider-Man: No Way Home. Adesso ci ha pensato uno dei diretti interessati di questa questione a rilasciare alcune nuove dichiarazioni.

Durante un’intervista concessa ad Access Hollywood (via Twitter), Andrew Garfield è tornato a parlare del suo potenziale ritorno come Spider-Man in Spider-Man: No Way Home. Dopo aver ammesso di aver letto tutti i rumor online negli ultimi mesi e di essere disposto a tornare nel ruolo di Peter Parker, l’attore ha però ribadito di non essere stato chiamato dai Marvel Studios per partecipare al Film:

“Ovviamente, sai, ho sentito tutte le voci su tutto e ad essere sincero, penso che sia un’idea davvero interessante. Ma come, come fan, proprio come puro fan, avere come … Sì, è un’idea davvero interessante. Ma, sì, come ho già detto in precedenza, non è qualcosa che io, sai, io non, Dio, odio dover aver la responsabilità di deludere le persone, non è qualcosa di cui mi è stato chiesto, o qualcosa del genere, ma, sai, mai dire mai “.

La risposta completa di Andrew Garfield può essere vista di seguito:

Spider-Man: No Way Home – in breve

Il film fa seguito a Spider-Man: Homecoming (2017) e Spider-Man: Far From Home (2019). secondo reboot del Franchise cinematografico di Spider-Man. I film sono liberamente ispirati al personaggio dei fumetti della Marvel Comics, diretti da Jon Watts e co prodotti da Columbia Pictures (Sony) e Marvel Studios.

Per la trama vera e propria del terzo capitolo di Spider-Man è ancora presto per parlarne, ma appena indiscrezioni o anticipazioni sulla trama del film verranno rilasciate, saranno disponibili e le troverai qui! Dopo il finale di Spider-Man: Far From Home, in cui è stata svelata la vera identità di Peter Parker, l’Uomo Ragno dovrà tentare di ripulire il proprio nome mentre affronta tutti questi nuovi nemici; nel farlo sarà affiancato dal Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), che lo guiderà attraverso i pericoli del Multiverso.

