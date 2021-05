Pokémon Esplorazioni Master è il titolo della stagione 24 della fortunata e longeva serie animata basata sul fenomeno Pocket Monsters.

La prossima stagione dell’anime debutterà nel corso di questa Estate e viene così presentata:

Il viaggio di Ash attraverso il vasto e fantastico mondo dei Pokémon continua con una nuova stagione della serie animata, la ventiquattresima, in arrivo quest’estate. In Pokémon Esplorazioni Master, il giovane Allenatore, insieme al suo Pikachu, continua a impegnarsi per raggiungere l’obiettivo di diventare un Maestro di Pokémon. È un grande mondo ma troverai e Ash e Goh impegnati come sempre a lottare e catturare Pokémon da Kanto a Galar. Con Pikachu, Cinderace e altri Pokémon al loro fianco, i nostri eroi continuano a viaggiare per il mondo e fare ricerche sui Pokémon per il laboratorio Cerasa. Durante il cammino, Ash prosegue la sua scalata della classifica del Torneo mondiale per l’incoronazione e Goh, con l’obiettivo di catturare Mew, aggiunge altri Pokémon al suo Pokédex. Nel frattempo, Cloe incontra un enigmatico Eevee e inizia la sua avventura come Allenatrice di Pokémon. Nuovi amici, vecchi rivali ed emozionanti imprese sono all’orizzonte…E il viaggio continua!

A proposito di Esplorazioni Pokémon

In Giappone la nuova stagione fa parte della serie anime Pocket Monsters che ha debuttato in Giappone su TV Tokyo il 17 Novembre 2019 per la regia generale di Daiki Tomiyasu (Sole & Luna) e le animazioni dello studio OLM.

Maki Odaira (Sole e Luna) dirige la serie, il veterano Kunihiko Yuyama fa da supervisore, Shoji Yonemura (Hunter x Hunter) coordina le sceneggiature, Shuhei Yasuda (Sole e Luna) si occupa del character designer e Yuki Hayashi compone la colonna sonora.

Gli scrittori degli episodi includono Reiko Yoshida (A Silent Voice, K-On!), Shoji Yonemura, Deko Akao, Jun’ichi Fujisaku, Michihiro Tsuchiya, Touko Machida, Yuka Miyata, Aya Matsui, Atsuhiro Tomioka e Akemi Omode

In Italia la serie è considerata la stagione 23 ed è arrivata con il titolo Esplorazioni Pokémon; va in onda su K2 dal 29 Agosto 2020

