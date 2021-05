La serie evento Obi-Wan Kenobi è attualmente in produzione a Los Angeles, in vista di una prossima uscita su Disney+ — il servizio a pagamento che ha visto il recente debutto della serie animata The Bad Batch.

Tra i protagonisti della miniserie c’è Moses Ingram, attrice vista in La Regina degli Scacchi, che attraverso Instagram ha pubblicato un video in cui si allena con la spada laser per interpretare un personaggio non ancora svelato:

A proposito di Star Wars: Obi-Wan Kenobi

La serie evento Star Wars: Obi-Wan Kenobi è diretta da Deborah Chow (The Mandalorian) su sceneggiatura di Joby Harold (King Arthur: Il potere della spada) e sarà ambientata dieci anni dopo il drammatico finale di Star Wars: Episodio III – La Vendetta dei Sith.

Il cast è composto da Ewan McGregor (Obi-Wan), Hayden Christensen (Anakin Skywalker – Darth Vader), Moses Ingram, Joel Edgerton (Owen Lars), Bonnie Piesse (Beru), Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie.

Ewan McGregor ha anticipato che il nuovo scontro tra il suo personaggio e quello di Hayden Christensen sarà piuttosto soddisfacente per tutti e si augura che gli spettatori se lo godano tanto quanto gli attori si divertiranno a girarlo.

La miniserie utilizzerà le stesse tecnologie di ripresa sperimentata sui set di The Mandalorian.

Nel corso dell’Investor Day 2020 è stato anticipato che in Star Wars: Obi-Wan Kenobi vedremo:

un Jedi con la spada laser accesa intento a proteggere un trio di ragazzini, mentre Darth Vader marcia sul Tempio Jedi con una legione di Clone Trooper ;

intento a proteggere un trio di ragazzini, mentre marcia sul Tempio Jedi con una legione di ; una creatura simile a una pastinaca fluttuante sopra schiavi che lavorano su Tatooine , pianeta sul quale prenderà il via la serie;

, pianeta sul quale prenderà il via la serie; un pianeta acquatico dove soldati armati sparano a una creatura marina dalle molte braccia;

dove soldati armati sparano a una creatura marina dalle molte braccia; Vader seduto su un trono mentre comunica con un ologramma;

la spada laser azzurra di un Obi-Wan incappucciato che si scontra con la spada rossa di Darth Vader, un immagine che evoca il precedente scontro tra i due su Mustafar.

