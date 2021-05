In occasione di una mostra dedicata a My Hero Academia, Tite Kubo, autore di Bleach, ha realizzato una illustrazione che ritrae il personaggio di Denki Kaminari.

Possiamo ammirare il disegno di seguito:

My Hero Academia – il manga

My Hero Academia è in corso di serializzazione sulle pagine del settimanale Weekly Shonen Jump edito da Shueisha dal 7 Luglio 2014.

Con il capitolo 306, pubblicato lo scorso Marzo, la serie è entrato nell’arco narrativo finale; l’autore ha recentemente parlato proprio della conclusione della sua opera.

I capitoli del manga sono stati finora raccolti in 30 volumi, l’ultimo dei quali è stato pubblicato in Giappone il 2 Aprile scorso.

Il volume 31 è previsto per questa Estate.

In Italia è in corso di pubblicazione per Edizioni Star Comics, che al momento ha pubblicato 27 volumi:

In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza particolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia! Izuku Midoriya dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere, e nonostante l’impresa sembri impossibile qualcuno finirà per notare le sue capacità… Tutto è cominciato con la notizia della nascita di un “bambino luminoso”, e da quel momento la Terra si è popolata di “Heroes”, comportando un riassetto globale di ogni aspetto della vita…

Come sarà la scuola in un mondo del genere?!

QUI gli ultimi annunci a tema da parte di Star Comics.

My Hero Academia su Italia 2

La fortunata trasposizione anime di My Hero Academia è tornata su Italia 2 il 10 Marzo 2021 con gli episodi inediti della terza stagione doppiati in Italiano.

Il 14 Aprile è iniziata la trasmissione degli episodi della quarta stagione, cui seguiranno anche gli OVA Resistete! La prova di sopravvivenza.

La quinta stagione è invece in corso di diffusione in simulcast su Crunchyroll, in edizione sottotitolata.

Il manga di Bleach è stato pubblicato da Planet Manga, mentre la serie anime ha recentemente debuttato su Amazon Prime Video con il doppiaggio in Italiano.

