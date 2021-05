Nel 2019 al San-Diego Comi-con il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha annunciato il Film su Blade avente per protagonista il vincitore Premio Oscar Mahershala Ali nei panni del cacciatore di vampiri. Al momento i dettagli sulla pellicola sono ancora scarsi, ma dopo una lunga ricerca, la studios ha ingaggiato Stacy Osei-Kuffour, co-sceneggiatrice dell’acclamata serie HBO Watchmen, per scrivere la sceneggiatura.

Adesso in un articolo dell’The Hollywood Reporter dove si parla del nuovo Film di Superman scritto dal fumettista e giornalista Ta-Nehisi Coates e prodotto da J.J. Abrams, è stato confermato che i Marvel Studios hanno deciso di spostare le riprese del Film da questo Settembre al Luglio del prossimo anno per concentrarsi maggiormente sulla sceneggiatura:

“Ta-Nehisi Coates non dovrebbe consegnare ila sua sceneggiatura per Superman prima della metà di Dicembre. Allo stesso modo, la Marvel non sta avanzando con Blade, la cui data di inizio delle riprese è stata spostata da Settembre a Luglio 2022, affinché lo studio possa avere più tempo per lavorare allo script di Stacy Osei-Kuffour.”

In accordo col sito, inoltre, pare che il titolo del Film potrà essere Blade, the Vampire Slayer (Blade l’ammazzavampiri) per diversifivarsi dalla trilogia con Wesley Snipes. E che lo studio stia prendendo in considerazione principalmente dei registi di colore con l’obiettivo di continuare ad espandere la diversità dell’Universo Cinematografico Marvel come detto più volte dal presidente dello studio Kevin Feige, sia sul grande schermo che dietro le telecamere.

Blade – ancora in fase di produzione

Il progetto di Blade è stato annunciato a sorpresa al San Diego Comic-Con 2019.

Di notizie sulla pellicola ne abbiamo ben poche, ma pian piano i pezzi stanno incominciando a comporsi.

Mahershala Ali è stato confermato nel ruolo del protagonista da oltre due anni e poche settimane fa è stata annunciata la sceneggiatrice del film che sarà Stacy Osei-Kuffour.

Sicuramente nei prossimi mesi, se non addirittura nelle prossime settimane ne sapremo di più su regista, cast e data d’uscita. Così da poter assistere al lato soprannaturale dell’MCU.

Acquista la Trilogia di Blade in DVD.