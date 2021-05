Superman sarà protagonista di un nuovo film cinematografico, un reboot, come abbiamo avuto modo di riportarvi.

Stando a The Hollywood Reporter, il film, che dovrebbe presentare un Uomo d’Acciaio di colore, si collocherebbe in un posto a sé rispetto all’universo cinematografico DC principale, il DCEU — un po’ come il Batman di Matt Reeves.

In questo film un Kal-El di colore sarebbe inviato da Krypton sulla Terra in un potenziale film storico ambientato nel 20° secolo.

Restiamo in attesa di dettagli ufficiali.

Superman – a proposito del reboot

Il reboot di Superman verrà scritto da Ta-Nehisi Coates (Black Panther e Capitan America) per Warner Bros. e DC Films e sarà prodotto da J.J. Abrams (Alias, Mission Impossibile III, Star Wars – Episodio VII – Il Risveglio della Forza) attraverso la sua compagnia Bad Robot Productions.

Hannah Minghella (Il talento di Mr. Ripley) sarà la produttrice.

Aspettando il reboot di Superman

In attesa di questo nuovo progetto, gli appassionati delle vicende dell’Uomo d’Acciaio potranno ingannare l’attesa con la nuova serie tv Superman & Lois e con Zack Snyder’s Justice League.

Nella serie tv Clark e Lois, interpretati da Tyler Hoechlin e da Elizabeth Tulloch (gli stessi visti nella serie Supergirl e nel crossover Crisi sulle Terre Infinite), si trovano ad affrontare non solo classici villain, ma anche la sfida di essere genitori che lavorano nella società di oggi.

La serie ha debuttato sul network americano The CW il 23 Febbraio 2021 ed è stata rinnovata per una seconda stagione.

Nel film di Zack Snyder Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) al fine di reclutare una squadra di metaumani per proteggere il mondo da un minaccia imminente di proporzioni catastrofiche: salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

Il film è uscito il 18 Marzo in digitale anche in Italia; l’edizione home video arriverà il 27 Maggio in DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD.

In ZACK SNYDER’S JUSTICE LEAGUE, determinato ad assicurarsi che il sacrificio finale di Superman (Henry Cavill) non sia stato vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) con lo scopo di reclutare una squadra di metaumani, al fine di proteggere il mondo da una minaccia imminente di proporzioni catastrofiche. Il compito si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, poiché ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato, per trascendere da ciò che li ha bloccati, permettendo loro di unirsi e formare finalmente una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

