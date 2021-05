Goen pubblicherà la nuova serie manga Lockdown x School (Gakuen x Fuusa), serie completa in 10 volumi, come annunciato sul numero 279 del catalogo Mega.

Di seguito, dal sito web di Pegasus Distribuzioni, le novità Goen manga e Lineachiara annunciate su Mega 279; qui le novità in uscita il 14 Maggio.

LOCKDOWN X SCHOOL

di Michio Yazu, Nykken

Uno degli aspetti più interessanti della cultura pop è l’intercettare, e in certi casi amplificare, tendenze e aspetti della società contemporanea, sublimandoli o distorcendoli.

Probabilmente non è un caso se negli ultimi anni è diventato sempre più preponderante il tema dell’assedio, spesso a opere di forze sovrannaturali, in ambienti che dovrebbero rappresentare il massimo della tranquillità quotidiana.

Ma, come abbiamo tristemente sperimentato sulla nostra pelle, non solo il mondo là fuori è pericoloso e pieno di insidie, ma il pericolo è capace di inseguirci, e rinchiuderci, anche nei posti che dovrebbero rappresentare un’oasi di serenità.

La premessa di carattere sociologico serve a introdurre e contestualizzare LOCKDOWN X SCHOOL (sì, il titolo non è casuale), nuovo action thriller a debuttare per GOEN.

In un giorno come tanti altri la vita degli studenti di un liceo viene sconvolta da un attacco improvviso: un commando di terroristi, armati fino ai denti e spietati, prende possesso dell’edificio e inizia a seminare il panico.

Ma, dietro l’attacco, sembra celarsi un obiettivo più misterioso e sinistro: nel pieno della confusione, viene rilasciata una potente arma batteriologica e la situazione degli studenti e del personale scolastico, già drammatica, diventa rapidamente un vero e proprio incubo.

Senza spoilerare troppo, possiamo anticiparvi che da quel momento LOCKDOWN X SCHOOL diventa una baraonda d’azione e terrore, in cui il focus non è concentrato su un singolo personaggio ma su diverse storie che si intersecano e si sviluppano, mentre i due gruppi contrapposti cercando disperatamente una via d’uscita.

Accompagnata da disegni spettacolari, straordinariamente efficaci nel rendere il parossismo delle scene più concitate (e sanguinolente), la storia procede a ritmi incalzanti.

Se amate le storie a base di azione, mostri e tanto, tanto sangue, LOCKDOWN X SCHOOL è il titolo che fa per voi.