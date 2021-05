Magic Press ha presentato le prossime novità delle linee dedicate al fumetto di tutto il mondo sulle pagine del numero 279 del catalogo Mega di Pegasus Distribuzioni.

Accanto alle consuete novità manga, tra cui i nuovi titoli yaoi e hentai, troviamo il volume a fumetti basato sulla serie di successo Cobrai Kai di Netflix.

Di seguito tutte le novità Magic Press annunciate su Mega 279.

MAX & CHERRY – L’INTEGRALE

di Felinia & Ribosio

18,5×26 cm, 240 pp, bross., col.;

€ 24,90

COBRA KAI: LA SAGA DI KARATE KID – LA STORIA DI JOHNNY

di Denton J. Tipton, Kagan Mcleod

17×26 cm, 96 pp, bross., col.;

€ 15,00

RED MOTHER VOL.2 (DI 2)

di Danny Luckert, Jeremy Haun

17×26 cm, 156 pp, bross., col.;

€ 15,00

OPERAZIONE OVERLORD VOL.1 (DI 2)

di Michaël Le Galli, Davide Fabbri

19,5×26 cm, 160 pp, bross., col.;

€ 18,00

Per fare ciò, bisogna impadronirsi della città di Sainte-Mère-Eglise almeno fino all’arrivo dei rinforzi per sbarcare a Utah Beach.

SKIP BEAT! VOL.3

di Yoshiki Nakamura

11,5×17,5 cm, 192 pp, bross., b/n;

€ 6,50

Il terzo volume dello shojo manga più amato in Giappone arriva finalmente in Italia!

REDO OF HEALER VOL.1

di Rui Tsukiyo, Soken Haga

13×18 cm, 180 pp, bross., b/n

€ 6,50

La serie ispirata al mondo dei RPG il cui anime ha creato scandalo per le sue scene crude ed esplicite arriva in Italia!

HO VOGLIA DI TE

di Suzu Momozuki

15×21 cm, 200 pp, bross., b/n e col.;

€ 9,90

L’OTAKU NEL 2200 VOL.3 (DI 3)

di Chousuke Nagashima

13×18 cm, 190 pp, bross., b/n e col.;

€ 7,90

Essere l’unico uomo in grado di far produrre sextasy in questo strano ed eccitante mondo del futuro governato da sole donne lo porrà al centro dell’attenzione.

Ota, catapultato per caso nel futuro, sembra essersi cacciato in un bel guaio ed è ricercato dalle guardie della città di Obaio.

TRA LE BRACCIA DELLA PRIMAVERA VOL.11

di Youka Nitta

13×18 cm, 180 pp, bross., b/n;

€ 6,90

FINDER VOL.6 EDIZIONE DELUXE

di Ayano Yamane

13×18 cm, 180 pp + albo gadget, bross., b/n;

€ 8,50

Il boss del crimine Ryuichi Asami ha rischiato tutto per salvare il suo amante Akihito Takaba, caduto nelle mani di Fei Long, dimostrando di provare dei sentimenti per lui.

Nel frattempo però, il mafioso russo Mikhail Arbatov intercetta questi sentimenti e prova ad approfittarsi della situazione.

Primo volume inedito in Italia della serie Finder che uscirà in doppia edizione per espressa richiesta dell’autrice: la prima tiratura conterrà su un albetto da collezione non ristampato nelle tirature successive.