Digimon Adventure 02 (Zero Two) è ora disponibile in streaming su Crunchyroll Italia.

La serie anime, prosieguo della prima serie sui Digimon, viene così presentata dalla piattaforma:

Tre anni dopo le avventure di Tai e dei suoi amici, un nuovo nemico chiamato Imperatore Digimon fa la sua comparsa nel Mondo Digitale ed è fuori controllo.

A proposito di Digimon Adventure 02

I 50 episodi di Digimon Adventure 02 sono stati trasmessi per la prima volta in Giappone dal 2 Aprile 2000 al 25 Marzo 2001 e in Italia su Rai 2 dal 4 Ottobre 2001 al 17 Luglio 2002.

Prodotta da Yomiko Advertising e Fuji TV e realizzata da Toei Animation, è diretta da Hiroyuki Kakudo su sceneggiature di Chiaki J. Konaka, Hiro Masaki, Jun Maekawa, Motoki Yoshimura, Reiko Yoshida, Satoru Nishizono e Yoshio Urasawa.

Akiyoshi Hongo e Katsuyoshi Nakatsuru hanno curato il character design; la colonna sonora è di Takanori Arisawa.

Digimon Adventure su Crunchyroll

Su Crunchyroll gli appassionati di Digimon possono guardare anche Digimon Adventure:, rivisitazione della serie originale (anch’essa disponibile sulla piattaforma), in contemporanea con la messa in onda giapponese.

La serie ha debuttato il 5 Aprile 2020 per la regia di Masato Mitsuka (Digimon Fusion) e la coordinazione delle sceneggiature di Atsuhiro Tomioka (Inazuma Eleven, Pokémon, One Piece, Beyblade Burst).

Al momento l’anime si compone di 46 episodi:

È l’anno 2020. Il Network è qualcosa di cui gli uomini non possono fare a meno, nelle vite quotidiane. Ma quello che gli umani non sanno è che l’altra parte del Network è il Digital World, un reame di luci e ombre. Non sanno neppure dell’esistenza dei Digimon che vivono lì. Degli estesi problemi di rete compaiono ovunque, soprattutto attorno a Tokyo. Il traffico di dati vacilla in maniera casuale, gli schermi pubblici mostrano degli ingarbugliati testi e avvengono altri simili eventi. Le notizie ne parlano come se fossero casi di cyberterrorismo.

