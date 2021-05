L’Attacco dei Giganti si è concluso il mese scorso in Giappone, ma la redazione che ha seguito in questi anni la pubblicazione del manga di Hajime Isayama, coordinata dall’editor Shintaro Kawakubo, ha voluto pubblicare un messaggio di ringraziamento ai lettori di tutto il mondo.

Attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale, il team editoriale della serie ha lasciato questo messaggio di gratitudine e di affetto ricambiato per i fan di tutto il mondo:

Thank you for enjoying Attack On Titan all over the world.

I feel your love deeply.

It will never change that i appreciate your love.

With all of my love. — 「進撃の巨人」担当編集者バック (@ShingekiKyojin) May 4, 2021

A proposito de L’Attacco dei Giganti

In Giappone L’Attacco dei Giganti ha esordito il 9 Settembre 2009 sul numero inaugurale della rivista Bessatsu Shonen Magazine di Kodansha ed è giunto a conclusione il 9 Aprile 2021 con il capitolo 139.

Il 9 Giugno saranno disponibili il volume 34 (quello finale), il nuovo character book e il primo volume dell’edizione a colori.

In Italia esce per Planet Manga ed è disponibile in edizione standard in volumetti singoli, nella colossal edition e nella più recente raccolta in cofanetti.

L’evento manga del 2012, lo shonen d’azione più emozionante e travolgente degli ultimi anni, premiato in patria con il prestigioso premio Kodansha come “miglior manga per ragazzi”. Un gigante che compare dal nulla distruggendo le mura della città. Quel giorno, l’umanità ricordò il terrore di essere controllati da loro…l’umiliazione di vivere come uccelli in gabbia. Tutto accadde 107 anni fa. L’intero genere umano…tranne pochi… fu divorato dai giganti. Tutta quella gente finì direttamente nello stomaco di quegli esseri. Fu così che i nostri antenati pensarono di costruire delle enormi mura che i giganti non avrebbero mai potuto oltrepassare. Riuscirono a creare un territorio al riparo dalla minaccia dei giganti, ma…tutto ciò fino a cinque anni fa. Ma ora è il nostro turno, degli esseri umani. D’ora in avanti…saremo noi a divorare i giganti! Adesso finalmente il genere umano può riprendersi la propria dignità. Possiamo vincere. Per l’umanità è il momento…di attaccare!

L’Attacco dei Giganti, ritorna l’anime

La stagione finale della fortunata trasposizione anime de L’Attacco dei Giganti ha debuttato il 7 Dicembre 2020 ed è stata trasmessa per 16 episodi.

Al termine della trasmissione dell’episodio 16 (il 75 complessivo della serie) è stato annunciato che l’episodio 76, intitolato Condanna, verrà trasmesso da NHK questo Inverno inaugurando così la seconda parte della stagione finale.

In Italia la prima parte della stagione finale è stata distribuita sia sottotitolata sia doppiata su VVVVID e Amazon Prime Video in contemporanea alla messa in onda in Giappone.

Un film live action è in fase di sviluppo a Hollywood.

