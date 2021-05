La serie animata Star Wars: The Bad Batch ha debuttato oggi, Martedì 4 Maggio 2021 (May the 4th, lo Star Wars Day) con un episodio speciale di 70 minuti di cui potete leggere la nostra recensione cliccando qui.

Intervistato da CNET, il regista Brad Rau ha reso noto che la prima stagione della serie si comporrà di 16 episodi — quattro episodi in più della stagione finale di Star Wars: The Clone Wars e lo stesso numero della prima e ultima stagione di Star Wars: Rebels.

Il regista non ha potuto confermare se Lucasfilm abbia in cantiere ulteriori stagioni.

La prima stagione, quindi, si concluderà il 13 Agosto 2021 — due giorni prima del 13° anniversario del film Star Wars: The Clone Wars, uscito il 15 Agosto 2008.

A proposito di Star Wars The Bad Batch

Star Wars The Bad Batch vede la produzione esecutiva di Dave Filoni (The Mandalorian, Star Wars: The Clone Wars), Athena Portillo (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels), Brad Rau (Star Wars Rebels, Star Wars Resistance) e Jennifer Corbett (Star Wars Resistance, NCIS)

Carrie Beck (The Mandalorian, Star Wars Rebels) è la coproduttrice esecutiva e Josh Rimes (Star Wars Resistance) il produttore.

Rau è anche supervisore alla regia e la Corbett la coordinatrice delle sceneggiature.

Star Wars The Bad Batch segue il gruppo di cloni sperimentali di elite omonimi presentati per la prima volta in Star Wars The Clone Wars, alla ricerca del loro posto in una galassia in rapido cambiamento nell’immediato post Guerra dei Cloni.

Ciascun membro della Bad Batch è dotato di una caratteristica unica che li rende soldati straordinariamente efficaci e un gruppo formidabile.

Nell’era successiva alla Guerra dei Cloni accetteranno audaci missioni mercenarie per cercare di stare a galla e trovare nuove motivazioni.

“È stato un onore per noi collaborare con Disney+ per regalare ai fan vecchi e nuovi il ​​capitolo finale di Star Wars: The Clone Wars e siamo felicissimi della risposta del pubblico in tutto il mondo a questa serie storica”, ha affermato Agnes Chu, senior vice president, Content, di Disney+.

“Mentre le Guerre dei Cloni potrebbero essere giunte alla loro conclusione, la nostra collaborazione con i rivoluzionari narratori e artisti di Lucasfilm Animation è solo all’inizio. Siamo entusiasti di dare vita alla visione di Dave Filoni attraverso le prossime avventure della Bad Batch.”

Recupera Star Wars L’Attacco dei Cloni in 4K