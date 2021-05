Haikyu!! concluderà la propria corsa in Italia il 21 Luglio.

Per l’occasione Edizioni Star Comics ha annunciato che il volume 45, l’ultimo del manga di Haruichi Furudate, uscirà con un mini shikishi in regalo.

Tutti i dettagli nel comunicato stampa ufficiale dell’editore:

HAIKYU!! N. 45: UN MINI-SHIKISHI IN REGALO CON L’ULTIMO VOLUME DELLA SERIE

A fine luglio in fumetteria, libreria e store online

Dal 2014, quando uscì il primo volume della versione italiana, HAIKYU!! ha iniziato a conquistare i lettori italiani, amanti della pallavolo e non, grazie ad azioni spettacolari, personaggi memorabili e partite a dir poco entusiasmanti.

A luglio la serie giungerà al termine e, per tutti gli appassionati della serie, salutare Hinata e la mitica squadra del Karasuno non sarà facile.

Ma una sorpresa renderà questo addio, se possibile, un po’ meno amaro. In allegato all’albo ci sarà uno speciale mini-shikishi.

Un gadget imperdibile che sarà in regalo acquistando il volume 45 di HAIKYU!!, in vendita – a tiratura limitata – dal 21 luglio in fumetteria, libreria e store online allo stesso prezzo della versione regolare.

Non perdete questo gadget speciale, realizzato appositamente dall’autore Haruichi Furudate per celebrare il gran finale della serie.

Richiedete una copia nella vostra fumetteria o libreria di fiducia, oppure preordinatelo negli store online!