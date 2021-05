Questa notte, in occasione della partita che ha visto i Golden State Warriors di Stephen Curry affrontare i New Orleans Pelicans di Zion Williamson per il Campionato NBA, è stata presentata una trasmissione speciale: Marvel’s Arena of Heroes, in cui sono comparsi diversi contenuti speciali legati ai super eroi della Marvel, tra cui personaggi in 3D, grafiche personalizzate e pacchetti di animazioni.

Detto questo i super eroi della Marvel Comics incontrano i campioni della NBA, per una nuova, emozionante avventura. L’aspetto più interessante di quest’iniziativa che vede la Marvel unire le forze con la ESPN (emittente televisiva dedicata unicamente allo sport) è che saranno i giocatori stessi con le loro giocate a determinare chi di loro si unirà agli Avengers.

Durante la partita, i vari giocatori della due squadre hanno accumulato dei Marvel Hero Points, assegnati in base ad ogni rimbalzo, assist, recupero o stoppata totalizzato e ne verrà detratto uno per ogni tiro sbagliato, tiro libero sbagliato e palla persa. Gli osservati speciali sono stati, come detto oltre a Curry e Williamson, anche Draymond Green e Andrew Wiggins, per i Warriors, e Brandon Ingram e Lonzo Ball, per i Pelicans.

Il vincitore affiancherà il Doctor Strange, Iron Man, la Vedova Nera e Pantera Nera in una battaglia per arrestare una minaccia aliena.

Di seguito vi proponiamo il poster della serata:

Mike Pasullio che è il Vice Presidente del Marketing e della Comunicazione della casa editrice ha commentato così:

“Marvel ed ESPN hanno unito il mondo dello sport e dei supereroi da molti anni con i fumetti, documentari e altre storie che celebrano gli atleti e le loro straordinarie capacità. La nuova trasmissione televisiva Marvel’s Arena of Heroes sarà la prima del suo genere e porterà la narrazione Marvel nell’esperienza in tempo reale di una partita dell’NBA, e siamo davvero entusiasti che i fan possano guardare i loro giocatori preferiti attraverso l’obiettivo degli Eroi Più Potenti della Marvel”.

I Film dei Marvel Studios – le ultime news

Black Widow arriverà finalmente sia al Cinema che su Disney+ il 9 Luglio 2021.

The Marvels debutterà nei cinema statunitensi l’11 Novembre 2022.

Doctor Strange and the Multiverse of Madness si collegherà sia a WandaVision che a Spider-Man: No Way Home. Uscirà nei cinema il 25 Marzo 2022.

Thor: Love and Thunder diretto nuovamente da Taika Waititi arriverà il 6 maggio 2022. Il villain sarà Gorr il macellatore di dei, e sarà interpretato da Christian Bale e come sappiamo tornerà anche Jane Foster interpretata da Natalie Portman vista nei primi due film del Dio del Tuono. Torneranno anche altri personaggi e sarà un po’ “un nuovo Avengers” viste le tante comparse come dichiarato di recente dai produttori.

Spider-Man: No Way Home invece arriverà nei cinema questo Natale. Nel Film diretto ancora da Jon Watts, ritorneranno i personaggi dei primi 2 Film. Invece ci saranno delle aggiunte come Doctor Strange, Electro e e Doc. Octopus interpretati nuovamente da Jamie Foxx e Alfred Molina. Oltre alle sempre più insistenti voci che nel Film compariranno anche le vecchie iterazioni di Spider-Man cinematografici interpretati da Tobey Maguire e Andrew Garfield oltre allo Daredevil di Charlie Cox.

Guardiani nella Galassia: Vol. 3 diretto nuovamente da James Gunn debuterrà nei Cinema il 5 Maggio 2023.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania vedrà il ritorno in cabina di regia Peyton Reed già regista dei primi 2 capitoli. Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer ritorneranno nei loro ruoli. Tra le new entry del film Jonathan Majors nei panni di Kang il Conquistatore, uno dei più grandi villain della Marvel. E ci sarà anche un re-casting per Cassie Lang, che sarà interpretata da Kathryn Newton che raccoglie il testimone da Emma Fuhrmann. Debutterà il 17 Febbraio 2023.

Black Panther: Wakanda Forever non farà un re-casting del compianto Chadwick Boseman come confermato da Kevin Feige. Il sequel diretto da Ryan Coogler arriverà l’8 Luglio 2022.

Blade con protagonista Mahershala Ali, il Film sui Fantastici 4 diretto da Jon Watts, Deadpool 3 con il ritorno dei Ryan Reynolds e Captain America 4, si sà ancora poco dato che sono alle prime fasi di sviluppo attivo. Ma molto probabilmente nelle prossime settimane arriveranno nuove News.

