Venerdì scorso sulla piattaforma di streaming Disney+ si è conclusa The Falcon and The Winter Soldier, prodotta dai Marvel Studios e incentrato su Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/Soldato d’Inverno (Sebastian Stan) che porterà avanti l’eredità di Captain America nel Marvel Cinematic Universe dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

Come sappiamo ormai tutti nell’ultimo episodio della serie, Sam Wilson ha accettato le sue responsabilità, assumendo ufficialmente l’identità di Captain America. Ora in una recente intervista con Entertainment Tonight, Anthony Mackie ha dichiarato di aver visto l’ultimo episodio della serie a casa con i suoi figli più piccoli…che inizialmente non lo hanno riconosciuto come Captain America:

Eravamo tutti sul divano, stavamo mangiando i popcorn. Hanno guardato lo schermo e subito dopo mi hanno guardato in faccia: “Papà, questo tizio ti assomiglia!” Quello di 5 anni ha aggiunto “Parla anche come te” , “Sai papà, potresti essere tu Captain America”, ho risposto “grazie, lo apprezzo!” (ridendo). Ho visto tutti gli episodi con i miei figli e le loro reazioni erano davvero divertenti. Sono diventato anche io uno spettatore, quindi è stato molto divertente anche per me. Non ho mai vissuto uno dei miei lavori come genitore e invece non come attore di quello show.

Successivamente l’attore ha ringraziato tutti i fan che hanno visto la serie:

“L’apprezzamento e l’amore travolgenti sono qualcosa che mi aspettavo perché sono un tipo che vede il bicchiere mezzo pieno. Solo perché c’è una persona fastidiosa su Internet, questo non cancella i milioni di brave persone su Internet. La vedo solo in questo modo. “

Di seguito il video dell’intervista all’attore:

E voi avete visto The Falcon And The Winter Soldier?? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!!

The Falcon And The Winter Soldier – in sintesi

In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier uniscono le forze in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità e la loro pazienza in The Falcon And The Winter Soldier dei Marvel Studios. La serie è diretta da Kari Skogland; Mentre Malcolm Spellman è lo Showrunner.

The Falcon And The Winter Soldier sarà composta da sei episodi. E nel cast principale troviamo, oltre a Mackie e Stan, anche Emily VanCamp (Sharon Carter / Agente 13), Daniel Bruhl (Barone Zemo), Danny Ramirez, Wyatt Russell (John Walker / U.S. Agent), Erin Kellyman (Karli Morgenthau/Flag Smasher), Georges St. Pierre (Batroc il Saltatore),Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Elijah Richardson,Adepero Oduye, Danny Ramirez, Noah Mills e Carl Lumbly.

