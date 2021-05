In Spider-Man: No Way Home appariranno Tobey Maguire e Andrew Garfield?

Questa è una delle ‘famose domande’ che i fan di tutto il mondo si stanno facendo ormai da un paio di settimane a questa parte. Alcune domande nella vita sono senza risposta, ma i fan conosceranno la risposta a questa specifica domanda questo Dicembre. Però ci sono anche gli altri personaggi comprimari da confermare in Spider-Man: No Way Home. Uno dei personaggi che sappiamo farà parte del Film è il Doctor Strange interpretato da Benedict Cumberbatch!

I ll Film molto probabilmente infatti farà da collante, tra la serie di WandaVision e Doctor Strange in the Multiverse of Madness, che oltre allo Stregone Supremo vedrà il ritorno di Wanda Maximoff, ormai a tutti gli effetti diventata Scarlet Witch. A questo collegamento arriva da Amazon la descrizione di un libro canonico fotografico dedicato al terzo Spider-Man di Tom Holland e intitolato Spider-Man: No Way Home: SpiderMan’s Very Strange Day!

Nella sinossi del libro c’è un dettaglio sul coinvolgimento di Doctor Strange, possiamo infatti leggere:

Questo libro illustrato porterà Spider-Man ed i suoi amici in una location completamente nuova, una piena di mistero e magia che aspetta solo di essere esplorata.

Naturalmente non ci sono altri dettagli e non possiamo far altro che fare delle teorie. Infatti questa nuova location a primo pensiero farebbe pensare al Sanctum Sanctorum dello Stregone Supremo. Quindi anche questi piccoli dettagli contribuiscono ad alimentare l’hype nei fan, E non ci resta che aspettare questo Dicembre per vedere il Film al Cinema.

‘Spider-Man’s Very Strange Day’ è scritto da Calliope Glass e illustrato da Andrew Kolb, e presenta “la stessa arte vibrante e stilizzata, e lo stesso stile di narrazione divertente per attingere al terzo film di Spider-Man di Sony e dei Marvel Studios“.

Spider-Man: No Way Home!

Il film fa seguito a Spider-Man: Homecoming (2017) e Spider-Man: Far From Home (2019). secondo reboot del Franchise cinematografico di Spider-Man. I film sono liberamente ispirati al personaggio dei fumetti della Marvel Comics, diretti da Jon Watts e co prodotti da Columbia Pictures (Sony) e Marvel Studios.

Per la trama vera e propria del terzo capitolo di Spider-Man è ancora presto per parlarne, ma appena indiscrezioni o anticipazioni sulla trama del film verranno rilasciate, saranno disponibili e le troverai qui! Dopo il finale di Spider-Man: Far From Home, in cui è stata svelata la vera identità di Peter Parker, l’Uomo Ragno dovrà tentare di ripulire il proprio nome mentre affronta tutti questi nuovi nemici; nel farlo sarà affiancato dal Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), che lo guiderà attraverso i pericoli del Multiverso.

