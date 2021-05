L’appuntamento con Lupin III su Italia 2 prosegue con la messa in onda delle prime serie storiche.

Come comunica la pagina Facebook ufficiale del canale 66 del digitale terrestre di Mediaset, al termine della quinta serie – Ritorno alle Origini – sarà la volta delle serie classiche, proposte in edizione integrale senza censure e rimasterizzate.

Si inizia Giovedì 6 Maggio alle 17:00 circa con i seguenti, memorabili episodi della serie con “la giacca verde”:

Ep. 1 Trappola su quattro ruote

Pur di eliminare Lupin e i suoi amici il capo degli Scorpioni ha fatto costruire un falso circuito automobilistico, per incastrare il ladro più astuto del mondo.

Ep. 2 La barriera invisibile

I poteri, apparentemente magici, di Paikal gli consentono di terrorizzare i suoi nemici, primo tra i quali Lupin.

Ep. 3 Il terzo sole

Un losco individuo sta per impossessarsi di una miscela esplosiva molto pericolosa per le sorti del mondo; vieni coinvolta un bella fanciulla ma Lupin non lo permetterà.

Lupin III non solo in TV

Per quanto riguarda l’home video, Anime Factory, in collaborazione con Yamato Video, ha pianificato un Giugno all’insegna di Lupin III.

Il 17 Giugno 2021 usciranno la serie spin-off per un pubblico maturo La Donna Chiamata Fujiko Mine per la prima volta in Blu-ray Disc e il film Il Castello di Cagliostro di Hayao Miyazaki, quest’ultimo anche in edizione 4K Ultra HD.

Le prime due serie sono già disponibili sia in DVD sia in Blu-ray Disc:

Lupin The 3rd – La Prima Stagione

Dal geniale Monkey Punch Il cartone animato capostipite di una saga che ha fatto storia, la prima stagione di Lupin III per la prima volta disponibile anche in alta definizione nel formato Blu-ray con video nativo HD. Immancabile il doppiaggio storico con Roberto Del Giudice nel ruolo di Lupin ed Enzo Consoli nel ruolo di Zenigata, oltre all’audio originale giapponese con i sottotitoli italiani fedeli nel Blu-ray, le sigle italiane storiche e un booklet a colori. Lupin The 3rd – La Seconda Stagione

Dal geniale Monkey Punch Il cartone animato che ha consacrato la saga, la seconda stagione di Lupin III per la prima volta disponibile in alta definizione nel formato Blu-ray e raccolta in tre box da collezione. Immancabile il doppiaggio storico con Roberto Del Giudice nel ruolo di Lupin, oltre all’audio originale giapponese con i sottotitoli italiani fedeli all’originale, le sigle italiane storiche e booklet a colori.

Il 23 Marzo in edicola, invece, è partita la raccolta in DVD che presenterà le cinque serie tv più lo spin-off La Donna Chiamata Fujiko Mine.