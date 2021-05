Flashbook Edizioni ha diffuso il calendario completo delle uscite del mese di Maggio 2021.

Tra le novità Flashbook Edizioni in arrivo questo mese sugli scaffali delle fumetterie troviamo il volume extra del tenero My Lovely Like a Cat e l’atteso esordio di Depth of Field.

Di seguito tutti i dettagli; qui una prima occhiata alle novità di Giugno 2021.

Uscite Flashbook Edizioni – metà Maggio 2021

My Lovely Like a Cat – Side Story

di Kumota Haruko

€ 6,90

Una ricca raccolta di spin-off che vede protagonisti i personaggi secondari del tenero BL di Kumota Haruko.

Tante finestre spalancate sulle vite dei personaggi di “My Lovely Like A Cat”, titolo che è riuscito a conquistare tutti con la sua simpatia e spontaneità.

Uscite Flashbook Edizioni – fine Maggio 2021

Nyankees 4

di Atsushi Okada

€ 5,90

Taiga incontra Raiga, suo fratello minore che tempo prima bandì dalla città.

Perché Raiga è tornato a Nekonakicho? Quale furono i motivi che portarono i due fratelli alla rottura?

Intanto prosegue il piano orchestrato da strani gatti contro Ryusei e i suoi compagni. Otto VS mille, ma non sarà un po’ sleale?

Depth of Field 1

di Enjo

€ 6,90

Hayakawa Shuichiro ha l’abitudine di rifugiarsi sul tetto del liceo, area off-limits, ed è lì che un giorno incontra Konno Ryouhei.

Su di lui circolano strane voci, c’è chi ne elogia la bellezza e chi ne parla come fosse un poco di buono.

Hayakawa scoprirà presto il suo vero volto: un ragazzo in grado di illuminarsi e gioire ogniqualvolta faccia delle foto o parli dei suoi apparecchi e della fotografia in generale.

Tra i due si instaura un’amicizia che però ben presto accende sentimenti contrastanti in

Hayakawa.

Simpatia, ammirazione ma anche invidia, frustrazione, gelosia e un forte complesso di inferiorità.

Per quale motivo? La richiestissima miniserie di debutto d Enjo, finalmente sbarca in Italia grazie alla Flashbook Edizioni.

