Solo Leveling 1 Limited Edition verrà ristampato da Edizioni Star Comics.

La casa editrice fa sapere che la ristampa della Limited Edition del primo volume del manhwa di DUBU (REDICE STUDIO) e Chugong verrà fatta in via eccezionale, una sola volta e in quantità limitata.

Nei credits dell’albo e sulla bandella della sovraccoperta sarà presente la dicitura ristampa.

Il costo resta invariato (Euro 9,90).

A proposito di Solo Leveling

Solo Leveling nasce come serie letteraria sud coreana ideata dallo scrittore Chugong e pubblicata dall’editore D&C Media tra il 2016 e il 2018.

L’opera si compone di 14 volumi.

Nel 2018 debutta il webtoon di DUBU, in corso sulla piattaforma KakaoPage; al momento è stato raccolto in 4 volumi.

In Italia il primo volume (cliccando qui potete leggere la nostra recensione) è uscito per Edizioni Star Comics il 21 Aprile scorso:

Misteriosi portali collegano il nostro mondo a pericolosi dungeon in cui dimorano terrificanti mostri, mettendo a rischio la vita degli esseri umani. Degli eletti con poteri speciali, chiamati “hunter”, combattono per contrastarli. Jinwoo Sung, debole e senza particolari abilità, è classificato come hunter di livello E, ma fa del suo meglio per arrivare in fondo ai raid a cui prende parte per pagare le spese mediche della madre. Un giorno, tuttavia, a seguito di un inspiegabile evento, comincia a sviluppare i suoi poteri… Che qualcosa, in lui e per lui, sia destinato a cambiare?! Una lettura imperdibile per tutti gli estimatori di avventure in salsa fantasy, combattimenti magici all’ultimo sangue ed emozionanti colpi di scena!

Il volume 2 arriverà a Maggio, il 3 a Luglio.

