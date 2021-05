Titans Stagione 3 si svolgerà prevalentemente a Gotham City, è quindi naturale che l’Arkham Asylum sarà una delle ambientazioni della prossima tranche di episodi.

Grazie a Toronto Filming possiamo riportarvi le prime foto dal set dell’iconica location di tante storie di Batman, per le quali sarà usata la vecchia prigione di Guelph (cittadina canadese dell’Ontario):

— Toronto Filming (@TOFilming_EM) May 2, 2021