Le uscite Bonelli di Luglio 2021 vedono il debutto di Dampyr Color, nuova collana tutta a colori dedicata al personaggio, della nuova stagione di Morgan Lost e dei numeri bis di serie regolari come Dylan Dog e Dragonero.

Di seguito, dal numero 67 del catalogo mensile Preview, tutte le uscite Bonelli di Luglio 2021; qui le uscite di questa settimana.

DAMPYR COLOR 1

La biblioteca dell’orrore

di Mauro Boselli, Maurizio Colombo, Giorgio Giusfredi, Alessandro Baggi, Michele Cropera, Francesco De Stena, Arturo Lozzi, Helena Masellis, Luca Rossi e Alessandro Scibilia

128 pagine – 16 x 21 cm colore, brossurato, € 7,90

I creatori della serie Mauro Boselli e Maurizio Colombo alla macchina da scrivere, insieme a un nutrito team creativo, ci conducono dal profondo Sud degli States a un lugubre ospedale di Providence, dagli orrori della Grande Guerra a quelli dei profondi abissi, dai misteri di un castello sull’Appennino a quelli di un maniero nella vecchia Inghilterra, dalla Venezia del 500 alla Milano degli anni 60, dal sanguinoso conflitto per la Secessione americana alla biblioteca del Teatro dei Passi perduti a Praga, in un’antologia di racconti inediti tutti a colori!

DAMPYR 256

Operazione Messiah

di Mauro Boselli e Maurizio Rosenzweig

96 pagine – 16 x 21 cm B/N, brossurato € 4,40

SENZANIMA

Guerra

di Luca Enoch, Stefano Vietti e Mario Alberti

80 pagine – 22 x 30 cm colore, cartonato ISBN 978-88-6961-617-4 € 17,00

Torna disponibile, in una nuova edizione, il primo romanzo a fumetti di Senzanima, la fortunata serie parallela di Dragonero.

TEX WILLER – Vivo o morto!

di Mauro Boselli e Roberto De Angelis

256 pagine – 19 x 26 cm colore, cartonato ISBN 978-88-6961-618-1 € 26,00

TEX – Il passato di Tiger Jack

di Claudio Nizzi e Giovanni Ticci

352 pagine – 19 x 26 cm colore, cartonato ISBN 978-88-6961-619-8 € 25,00

ZAGOR – Ora zero!

di Guido Nolitta e Franco Donatelli

304 pagine – 16 x 21 cm B/N, brossurato ISBN 978-88-6961-620-4 € 15,00

MARTIN MYSTÈRE – Martin in Comicsland, i fumetti nei fumetti

di Alfredo Castelli, et al.

512 pagine – 16 x 21 cm B/N e colore, brossurato ISBN 978-88-6961-608-2 € 18,00

DYLAN DOG 418 BIS

Qwertington

di Luca Vanzella e Luca Genovese

96 pagine – 16 x 21 cm B/N, brossurato € 4,40

DYLAN DOG 419

[Titolo: top secret]

di Gabriella Contu e Sergio Gerasi

96 pagine – 16 x 21 cm B/N, brossurato € 4,40

BRENDON SPECIALE 21 (1 di 2)

L’ultima possibilità del diavolo

di Claudio Chiaverotti e Cristiano Spadavecchia

64 pagine – 17 x 23 cm colore, brossurato € 4,50

Il Cavaliere di Ventura è pronto a sfidare tutti i diavoli dei Libri Maledetti, per aiutare colei che, in fondo al proprio essere, non ha mai smesso di cercare…

In una città della Nuova Inghilterra, Brendon ritrova Demi, perduto amore della sua giovinezza.

MORGAN LOST SCREAM NOVELS 1

Il silenzio della neve

di Claudio Chiaverotti, Giovanni Talami e Lola Airaghi

64 pagine – 17 x 23 cm B/N, brossurato € 4,50

Il mondo è stato aggredito dal virus Ravid 21 ed è stato proclamato il lockdown totale!

Una New Heliopolis deserta è percorsa da folli vigilantes e da centinaia di ghepardi, sguinzagliati dal Direttore del Tempio della Burocrazia, per “invitare” le persone a stare in casa…

Ma i serial killer? Qualcuno non resiste, ha bisogno di uccidere… Come farà a entrare in casa delle sue vittime e a ostentare i propri delitti, quali opere d’arte? Morgan Lost torna con la nuova stagione: Scream Novels.