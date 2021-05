Bao Publishing ha annunciato le prossime novità in uscita attraverso le pagine del numero 67 del catalogo Preview, pubblicato oggi online.

Di seguito tutte le novità Bao Publishing annunciate, inclusi i titoli della linea manga Aiken (qui le novità dal catalogo del mese scorso) e il calendario di Maggio.

SAGA DELUXE 3

di Brian K. Vaughan e Fiona Staples

464 pagine – 17 x 26 cm

colori, cartonato

ISBN 978-88-3273-615-1

€ 35,00

In questo sontuoso volume, di grande formato, cartonato e con contenuti extra inediti, vengono raccolti gli ultimi tre archi narrativi che completano la prima parte della serie.

DEATH OR GLORY 2

di Rick Remender e Bengal

160 pagine – 17 x 26 cm

colore, cartonato

ISBN 978-88-3273-610-6

€ 18,00

In un’America in cui il concetto di libertà è sempre più a rischio, un’avventura adrenalinica che in questo secondo volume spinge ancora di più sull’acceleratore.