Anime Factory ha diramato le novità home video in uscita il 20 Maggio 2021.

Si conclude, in collaborazione con Yamato Video, la raccolta home video della storica serie anime Lamù – la ragazza dello spazio, basata sul manga originale Urusei Yatsura di Rumiko Takahashi (edito da Star Comics in Italia).

Anime Factory dedicherà il mese di Giugno, invece, a Lupin III con la pubblicazione per la prima volta in 4K Ultra HD del classico Il Castello di Cagliostro del maestro Hayao Miyazaki:

La prima regia cinematografica del premio Oscar® Hayao Miyazaki per uno dei film d’animazione più famosi di sempre. Lupin III – Il castello di Cagliostro arriva per la prima volta in un’esclusiva edizione limitata in 4K Ultra HD dal 17 giugno 2021, in occasione del 50° anniversario della serie animata.

E lo spin-off La Donna Chiamata Fujiko Mine:

Oltre all’edizione 4K Ultra HD + Blu-ray, Lupin III – Il castello di Cagliostro sarà disponibile anche in edizione limitata a disco singolo DVD e Blu-ray Disc. Inoltre, tutti gli appassionati di Lupin III non potranno perdersi la seconda uscita del mese di giugno dedicata al ladro più famoso di sempre, la serie Lupin The Third – La donna chiamata Fujiko Mine in DVD e Blu-ray, in arrivo sempre il 17 giugno.

Anime Factory – si conclude Lamù

Ricordiamo che Anime Factory non ha ancora pubblicato il quinto film di Lamù – Boy Meets Girl – e gli OVA.

Lamù – La ragazza dello Spazio – La Serie TV – Vol. 4

Contiene gli episodi 144 – 194

EDIZIONE LIMITED + BOOKLET

DVD 8 DISCHI

BLU-RAY 8 DISCHI

EXTRA E BONUS FEATURES

Anticipazioni inedite

Sequenze inedite doppiate

Nuovi sottotitoli fedeli all’originale tradotti dal giapponese

Booklet a colori di 16 pagine con le sinossi complete degli episodi

La Terra è minacciata da una razza di alieni invasori che lasciano ai suoi abitanti una sola possibilità di scampo: se il giovane Ataru Moroboshi riuscirà a rincorrere con successo la bellissima Lamù, ritireranno le proprie astronavi pacificamente. Ataru, incredibilmente, ce la fa, ma Lamù si innamora di lui e decide di rimanere a casa sua a tempo indeterminato! In occasione del 40° anniversario dalla prima messa in onda, si conclude la serie dedicata all’icona generazione Lamù, disponibile per la prima volta anche in Blu-ray.

