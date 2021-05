John Paul Leon, celebre artista di tante opere pubblicate da DC Comics e Marvel Comics, si è spento il 2 Maggio 2021 all’età di 49 anni.

A comunicare la notizia della morte dell’artista, malato di cancro, il senior editor Chris Conroy di DC Comics attraverso Twitter.

Conroy aveva seguito il compianto illustratore nella lavorazione della miniserie Batman: Creatura della Notte scritta da Kurt Busiek (Astro City) e vista la lunga gestazione del progetto i due avevano stretto una lunga relazione professionale di stima e rispetto.

A proposito di John Paul Leon

John Paul Leon ha iniziato la propria carriera ancora sedicenne, realizzando illustrazioni in bianco e nero per le riviste Dragon and Dungeon.

Nel 1992 debutta nel mondo del fumetto, lavorando per Dark Horse Comics a RoboCop e RoboCop: Prime Suspect.

Un anno più tardi debutta alla DC Comics, dove aiuterà Dwayne McDuffie su Static a fondare il Milestone Comics Universe, etichetta per la quale nel 2001 pubblicherà Static Shock!: Rebirth of the Cool.

Per Marvel Comics ha realizzato la serie Terra X insieme ad Alex Ross e Jim Krueger e Le Nuove Avventure di Ciclope e Fenice con Peter Milligan.

Per l’etichetta Wildstorm di DC Comics ha co-creato The Winter Men insieme a Brett Lewis.

Come copertinista ha realizzato le illustrazioni di copertina per titoli come DMZ, The Massive, Sheriff Of Babylon, Hellblazer e Detective Comics.

È stato candidato al Premio Eisner insieme a Tom King per il racconto breve Black Death in America incluso nell’antologia CMYK: Black di Vertigo.

John Paul Leon ha inoltre realizzato artwork per le guide di film basati sui fumetti come Superman Returns, Batman Begins, Lanterna Verde e Il Cavaliere Oscuro.

DC Comics ha recentemente annunciato il one shot Batman/Catwoman Special 1, scritto da Tom King e illustrato dal compianto Leon, interludio alla maxiserie omonima DC Black Label.

Uscirà il 20 Luglio 2021.

Acquista Batman: Creatura della notte – DC Italia