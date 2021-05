Seiun Award (Seiun Sho) è il riconoscimento che premia le migliori opere di fantascienza e di genere fantastico — e più in generale di fiction speculativa.

La 60^ Convention della Fantascienza del Giappone (Nihon SF Taikai) ha reso note le candidature della 52^ edizione del premio, scopriamole insieme.

I vincitori saranno annunciati ad Agosto.

52° Seiun Award – i manga candidati

I manga in competizione al 52° Seiun Award sono:

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba di Koyoharu Gotouge

di Koyoharu Gotouge Kimi wo Shinasenai tame no Storia di Toriko Gin

di Toriko Gin Hozuki’s Coolheadedness di Natsumi Eguchi

di Natsumi Eguchi The Promised Neverland di Kaiu Shirai e Posuka Demizu

di Kaiu Shirai e Posuka Demizu School-Live! di Norimitsu Kaiho e Sadoru Chiba

di Norimitsu Kaiho e Sadoru Chiba Hinamatsuri di Masao Ohtake

52° Seiun Award – gli anime e i cinemanga candidati

Passando agli anime, ai film e ai telefilm, le candidature ai Seiun Award vedono in lizza:

Deca-Dence

Kishibe Rohan wa Ugokanai

Keep Your Hands Off Eizouken!

Ultraman Z

ID: INVADED

BNA: Brand New Animal

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train

Eiga Precure Miracle Leap: Minna to Fushigi na 1-nichi

Drifting Dragons

52° Seiun Award – le novel

Per quanto riguarda i romanzi, infine, concorrono per il 52° Seiun Award:

Seikai Izumo no Heitan di Jyouji Hayashi

di Jyouji Hayashi One More Nuke di Taiyō Fujii

di Taiyō Fujii Rail Wars! di Takumi Toyoda

di Takumi Toyoda Kanki no Uta: Hakubutsukan Wakusei III di Hiroe Suga

di Hiroe Suga Titan di Mado Nozaki

di Mado Nozaki Sono Hate wo Shirazu di Taku Mayumura

di Taku Mayumura Shuri no Uma di Haneko Takayama

di Haneko Takayama Jinkōchinō de 10-oku Get-suru Kanzen Hanzai Manual di Jinzō Takeda

di Jinzō Takeda The Irregular at Magic High School di Tsutomu Satou

A proposito dei Seiun Award

Seiun Sho significa letteralmente Premio Nebulosa, ma il riconoscimento è più vicino agli Hugo Awards della Worldcon piuttosto che ai Nebula Awards della Science Fiction and Fantasy Writers of America: come gli Hugo Awards anche i Seiun Sho sono votati dai partecipanti della convention e premiano tutte le forme di fiction speculativa — non solo limitate alla fantascienza e al fantasy.

Tra i vincitori delle passate edizioni dei Seiun Award ricordiamo Range Murata, Masamune Shirow, Makoto Shinkai, Fullmetal Alchemist, Gundam: The Origin, 20th Century Boys, Summer Wars, Card Captor Sakura, Puella Magi Madoka Magica, Pacific Rim, Space Battleship Yamato 2199 Odyssey of the Celestial Ark, Moyashimon, Aoi Honoo, Knights of Sidonia, Shin Godzilla, SSSS.GRIDMAN e Ninja Batman.

