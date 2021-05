I Marvel Studios sono a lavoro su più fronti tra Film e Serie TV, compreso il quarto capitolo di Thor dove si stanno tenendo le riprese proprio in questo momento.

Durante un’intervista con il Daily Mail, il regista Taika Waititi ha aggiornato sullo stato del Film, spiegando che manca soltanto un mese alla conclusione delle riprese.

“Fantastico, ci rimangono quattro settimane, posso vedere la luce alla fine del tunnel. Potrebbe essere il miglior Film Marvel di sempre! “

Successivamente il regista ha parlato Chris Hemsworth, lodando l’interprete del Dio del Tuono, spiegando:

“È un ragazzo davvero divertente, è un buon amico ed è anche qualcuno con cui vorresti uscire per tutto il tempo. E penso che sia tutto ciò che vuoi veramente da un supereroe o da un personaggio principale del tuo Film “.

Thor: Love and Thunder ha girato le sue scene per più di sei mesi, il che ha senso considerando quanta azione tra supereroi deve essere girata per un Film di questa portata.

E voi siete impazienti di vedere il quarto capitolo del Thor targato Marvel Studios?? Fatecelo sapere nei commenti!!

Thor: Love & Thunder – in breve

Thor: Love and Thunder sarà diretto ancora una volta da Taika Waititi, regista che ha già diretto Thor: Ragnarok. La sceneggiatura è firmata da lui e Jennifer Kaytin Robinson. Waititi si avvalerà della tecnologia Stagecraft, la stessa utilizzata per le riprese di The Mandalorian (di cui Waititi ha diretto un episodio).

Nel cast figureranno indubbiamente Chris Hemsworth (Thor), Tessa Thompson (Valchiria), Russel Crowe (Zeus), Jaimie Alexander (Lady Sif), lo stesso Taika Waititi (Korg), Christian Bale (Gorr, il Macellatore di Dei) e Natalie Portman (Jane Foster), che si scoprirà degna di sollevare Mjolnir e diventerà Mighty Thor. Ci saranno inoltre Star-Lord (Chris Pratt) e gli altri Guardiani della Galassia.

L’uscita è attesa nelle sale Statunitensi per il 6 Maggio 2022.

Hai mai visto Thor: Ragnarok?