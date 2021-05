In occasione del D23 Expo, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha annunciato tre nuove serie per la piattaforma di streaming Disney+ ambientate all’interno del Marvel Cinematic Universe tra cui una incentrata su uno dei personaggi più amati dai fan Marvel, e cioè: Marc Spector/Moon Knight.

Dopo la conferma del casting di Oscar Isaac (X-Men – Apocalypse) nei panni del protagonista e di Ethan Hawke nei panni del villain le riprese sono iniziate ora a Budapest.

La produzione della Serie TV ha allestito il set a Budapest (sede delle maggior parte delle riprese), ed ora è arrivata la conferma ufficiale: le riprese ufficialmente partite!

Di seguito possiamo vedere una prima foto dal set di una delle tante location che vedremo nello show, ma si spera che nelle prossime settimane possiamo dare un primo sguardo al protagonista interpretato da Oscar Isaac.

So after a little detective work I can confirm: they have been shooting #MoonKnight for the past few days in the Museum of Fine Arts in Budapest. Considering the equipment and timeline, it was definitely not just some short museum visit scene… #OscarIsaac #EthanHawke pic.twitter.com/yusLqKeQXM

