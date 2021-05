Fairy Tail: Dragon Cry è il secondo film animato basato sul manga originale di Hiro Mashima, uscito nei cinema del Giappone nel 2017.

La cosplayer cosplaykatx ha recentemente interpretato Lucy nella versione danzatrice vista nel film:

A proposito di Fairy Tail

Hiro Mashima ha pubblicato il manga tra il 2006 e il 2017 sulle pagine del settimanale Weekly Shonen Magazine di Kodansha.

La serie è stata raccolta in 63 volumi e ha dato origine a manga derivati, anime per la tv, OVA e film cinematografici.

In particolare Dragon Cry è ambientato tra il penultimo e l’ultimo arco narrativo e ha visto Hiro Mashima rivestire il ruolo di produttore esecutivo, disegnare 193 pagine di storyboard e ideare i bozzetti per tre personaggi originali.

La trasposizione anime di Fairy Tail è stata parzialmente trasmessa da Rai 4 ed è disponibile in streaming su Crunchyroll.

Star Comics ha pubblicato il manga nel nostro Paese:

Natsu e il suo gatto Happy giungono nella città di Harujion, dove si dice sia arrivato un famoso mago di nome Salamander.

Ma, per qualche motivo, la sua ottima reputazione sembra non corrispondere alla realtà dei fatti, dato che silenziosamente inizia ad adescare ragazze e renderle sue schiave.

Nella rete finisce pure Lucy, giovane aspirante maga che sogna di entrare a far parte della mitica congregazione denominata Fairy Tail: insospettito, Natsu decide di intervenire, e scopre qualcosa di incredibile…

Hiro Mashima – non solo Fairy Tail

Hiro Mashima è al momento impegnato con la serializzazione settimanale di Edens Zero, con gli storyboard di Fairy Tail: 100 Years Quest, con i giochi basati su Edens Zero e Fairy Tail, con il nuovo RPG Gate of Nightmares di Square Enix e con l’approvazione del merchandise.

L’inesauribile autore ha dichiarato di avere ulteriori novità da annunciare: non ci resta che attendere i prossimi annunci.

Ricordiamo che anche gli altri manga di Hiro Mashima sono pubblicati da Edizioni Star Comics in Italia; la serie anime tratta da Edens Zero arriverà su Netflix questo Autunno.

