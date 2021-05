Come ormai facciamo ogni settimana, anche questa volta vi riportiamo le uscite Sergio Bonelli Editore dal 4 al 10 maggio 2021.

Tra queste nuove uscite settimanali, tra albi e volumi, troviamo diverse pietre miliari come Tex Willer, Zagor e Dragonero.

Le uscite Sergio Bonelli Editore dal 4 al 10 maggio 2021

STORIA DEL WEST 26 – I forzati della gloria

di Gino D’Antonio e Sergio Tarquinio

96 pagine – 19 x 27 cm, colore, brossurato, € 5,90

Alcuni prigionieri sudisti vengono arruolati dagli Unionisti per essere portati nei territori di frontiera rimasti sguarniti di militari. Wild Bill Hickok, scout dell’esercito, ha il compito di guidarli per arginare le offensive indiane, sempre più incalzanti. Nel frattempo, Bill Adams deve cercare di trattare con i Sioux di Toro Seduto. La convivenza tra i militari è tutt’altro che semplice, in più si mette di mezzo una certa Belinda che sa ordire sempre nuove trame…

ZAGOR N°670 LE SCOGLIERE DEL MALE

Formato: 16×21 cm, b/n

Pagine: 96

Uscita: 04/05/2021A

Soggetto: Rauch Jacopo

Sceneggiatura: Rauch Jacopo

Disegni: Sedioli Gianni, Verni Marco

Copertina: Piccinelli Alessandro

4,40€

Cico, Re Guthrum e i suoi guerrieri sono caduti nelle mani di Starkad, il rinnegato, che ha deciso di sacrificarli a Fenrir, il dio in forma di lupo delle leggende norrene. Zagor si mette alla ricerca del covo dei predoni per liberare i suoi compagni prima che sia tardi, ma il giovane Alrek ha avuto una visione e lo avverte… Comunque vada, qualcuno, tra loro, non tornerà a casa!

JULIA 272 – Razza ribelle

di Giancarlo Berardi, Lorenzo Calza e Claudio Piccoli

112 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 4,50

Marita e Amy, due adolescenti con un passato burrascoso. Marita fa parte della comunità ecuadoriana, ha un padre molestatore allontanato dai servizi sociali, si è affiliata a bande di strada e viene arrestata per spaccio. Anche Amy proviene da una famiglia difficile: il padre in carcere per rapina, la madre disoccupata e quattro fratellini a cui badare, finisce condannata per furto reiterato. Entrambe sono ospiti di una comunità di recupero, ma Marita viene uccisa e Amy si dà alla fuga. È lei l’assassina? Julia seguirà le sue tracce per scoprire la verità…

DAMPYR 254 – La maledizione di Whitby

di Diego Cajelli e Claudio Stassi

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 3,90

Nella sperduta cittadina resa celebre dal romanzo di Bram Stoker Dracula, sta per risorgere un’antica maledizione di cui si erano perse le tracce. Quando Harlan Draka e i suoi compagni giungeranno sul posto, però, si troveranno di fronte non il vampiro di turno, ma una minaccia ben oltre le loro peggiori aspettative: dovranno affrontare infatti l’arcinemico del Dampyr!

ZAGOR – SULLE ORME DI TITAN

di Guido Nolitta, Gallieno Ferri e Franco Donatelli

352 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 15

Comincia con questo volume la raccolta completa delle storie che vedono in scena il nemico

numero uno di Zagor: Hellingen. Uno scienziato pazzo, un malvagissimo mad doctor che, in anticipo sui tempi, ha inventato ogni moderno ritrovato tecnologico, dai robot ai video, dai computer alle astronavi. Per sua grande sfortuna, ogni volta che si mette in testa di dominare il mondo, il professor Hellingen trova sulla propria strada Zagor. Ma, con testardaggine da scienziato pazzo, torna costantemente ad affrontare il nostro eroe, in avventure sospese tra la magia e la scienza alla Jules Verne.

TEX CLASSIC 109/110 – Piani di vendetta/Tex in trappola

di Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini

64 pagine – 16 x 21 cm, colore, brossurato, € 3,20

Il piano di vendetta di Tex si sta delineando… dopo aver chiuso la partita con Crane, il Ranger è deciso a porre fine alle scorribande dei ladri di bestiame di “El Moro” e grazie all’arrivo di Mano Gialla e dei Comanches può prepararsi alla battaglia! Dopo aver inferto un duro colpo alla banda dei malfattori di Laredo, Tex viene imprigionato da “El Moro”, ma il provvidenziale arrivo i Tiger Jack ribalta le sorti e ora Aquila della Notte può porre fine al dominio dell’uomo incappucciato, svelandone finalmente l’identità!

DYLAN DOG COLOR FEST 37

L’amico di Sandra

di Diego Cajelli e Arturo Lauria

La fossa degli angeli

di Dario Sicchio e Riccardo Torti

96 pagine – 16 x 21 cm, colore, brossurato, € 5,50

La figlia dell’attuale fiamma dell’Indagatore dell’Incubo, Sandra è una ragazzina bullizzata e

infelice. Ma la vita di Sandra è destinata ad avere una svolta stupefacente quando incontra una scimmia fuggita da un laboratorio scientifico… Dylan si reca nell’Essex, per far luce sulla sparizione di un uomo causata da una presenza soprannaturale, nella tenuta di campagna del vecchio Abner. Nella sua casa, costruita su un terreno che sembra trasudare sangue, terrificanti scoperte attendono l’Old Boy…

