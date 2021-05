Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 6 aprile, direttamente dal sito Panini.

Le uscite Marvel, Panini e Disney del 6 maggio 2021

Le uscite Marvel del 6 maggio 2021

X-FORCE 13

Autori: Benjamin Percy, Joshua Cassara

Maggio • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: X-Force (2020) #16

• Krakoa è stata nuovamente invasa da una minaccia esterna… ma nessuno sa da dove provenga!

• È compito di X-Force scoprirlo…

• …anche se questo significa immergersi nelle profondità dell’oceano.

• E se si parla di mare e di oceani… Namor il SubMariner è pronto a intervenire!

DAREDEVIL 23

Autori: Chip Zdarsky, Francesco Mobili

6 maggio • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Daredevil (2019) #22

• Continua lo sconvolgente arco narrativo Obbligo o verità!

• Accusato di omicidio, Matt Murdock compie una delle scelte più difficili della sua vita… ma quali effetti avrà su Daredevil?

• E cosa accadrà alla gente che ha bisogno di lui?

• Inoltre, torna nella vita del Diavolo di Hell’s Kitchen una sua ex fiamma: Kirsten McDuffie!

Strange Academy 1 – Prima Lezione

Disponibile dal: 03/05/21

Autori: Humberto Ramos, Skottie Young

Data di uscita: 06 mag 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 152

Formato: 17X26

Contiene: Strange Academy (2020) #1/6

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828700944

21,00 €

• Il primo volume della serie più attesa e acclamata dell’anno!

• Il Dottor Strange e l’intero corpo docente vi invitano a New Orleans per visitare la prima scuola per giovani maghi dell’Universo Marvel.

• Ma se si parla di arti mistiche, le insidie sono sempre dietro l’angolo, e anche un normale gioco tra amici può nascondere pericoli inaspettati…

• Benvenuti alla Strange Academy, speriamo che sopravviviate all’esperienza!

Le uscite Panini Comics del 6 maggio 2021

Jupiter’s Legacy Prologo

ex Jupiter’s Circle

Millarworld Collection

Data di uscita: 06 mag 2021

Tipo prodotto: Libri

Pagine: 296

Formato: 17X26

Contiene: Jupiter’s Circle vol.1 #1/6, Jupiter’s Circle vol.2 #1/6

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788891280534

34,00 €

La Silver Age degli eroi secondo la personale visione di Mark Millar! Nell’America di metà Novecento, una squadra di giovani supereroi affronta epiche minacce in pubblico mentre a porte chiuse combatte i propri demoni personali. Un team di grandissimi nomi del fumetto ci consegna un degno prequel a Jupiter’s Legacy!

Rat-Man Gigante 87

Autori: Leo Ortolani

Data di uscita: 06 mag 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 64

Formato: 20X27.5

Rilegatura: Spillato

Interni: Bianco e Nero

3,00 €

Nella seconda parte della Grande N-logia di Rat-Man, niente va bene per lui. I super eroi sono fuori legge, la gente non crede più in niente e Rat-Man è intenzionato a scoprire come non essere divorato dall’Ombra. Spalmarsi di guano non la fermerà. Nemmeno fuggire alla velocità della luce. Perché l’Ombra è già là. Da sempre. In attesa.

Le uscite Disney dal 6 al 12 maggio 2021

Metal Edition 1

Enrico Faccini

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 06 mag 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 0

Formato: 0X0

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

14,90 €

Inaugura la nuova collezione dedicata all’umorismo questo volume che raccoglie una selezione, curata dall’autore, di storie divertenti e spesso surreali ideate e disegnate da Enrico Faccini, come Paperino e lo squassante programma dimagrante o Paperoga e il gelido spot fiammeggiante, che suscitano ilarità già dal titolo; non mancano nemmeno le spassosissime storie mute che vedono spesso protagonista Paperoga e che sono un altro tratto distintivo dell’apprezzato maestro della comicità genovese. Disponibile anche la versione con cofanetto.

Mickey e L’Oceano Perduto

Autori: Silvio Camboni, Denis-Pierre Filippi

Data di uscita: 06 mag 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 72

Formato: 20.5X28

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

14,90 €

Il primo numero di una nuova, straordinaria serie di graphic novel internazionali offre in anteprima ai lettori italiani un capolavoro ideato e sceneggiato da Denis-Pierre Filippi, illustrato da Silvio Camboni e colorato da Gaspard Yvan e Jessica Bodart. Gli intrepidi Topolino, Pippo e Minni catapultati in un’indimenticabile vicenda dal sapore steampunk. Avventura, azione, umorismo e poesia in una meravigliosa prova d’autore destinata a entrare di diritto nella Storia del Fumetto.

Don Rosa Deluxe 1

Prima Ristampa

Autori: Don Rosa

Data di uscita: 06 mag 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 208

Formato: 21.5X28

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788891282439

30,00 €

Il grande successo della versione italiana della Don Rosa Library DeLuxe impone una nuova ristampa del primo volume. Fedele nei dettagli all’edizione originale edita in USA, propone in ordine cronologico i primi passi della produzione di storie dell’autore. Pubblicate alla fine degli anni Ottanta sui comic book americani editi dalla Gladstone Publishing, sono inaugurate dalla celebre Il figlio del Sole, con Paperon de’ Paperoni che si scontra con il suo ricchissimo rivale Cuordipietra Famedoro. Come tutti i volumi della collana, questo primo volume presenta saggi e immagini inediti in Italia, fra cui un’autobiografia dell’artista a puntate, ricca di fotografie e bozzetti, che getta una luce sul suo lungo e articolato rapporto con i fumetti, da fan, quindi da esperto “fanzinaro” e infine come autore. Il volume si presenta con un nuovo lettering e una nuova traduzione rispetto alle edizioni italiane pubblicate in precedenza, con nuovi interventi grafici di Don Rosa e una nuova .

Topolino – Le Strisce di Gottfredson 1936/1938

Autori: Floyd Gottfredson

Data di uscita: 06 mag 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 280

Formato: 26.1X21.6

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788891282408

34,90 €

Continua l’edizione integrale e cronologica del Topolino di Floyd Gottfredson. Nel nuovo volume, corredato come sempre di preziosi saggi di approfondimento, sono riprodotte nei minimi dettagli le splendide tavole del geniale fumettista statunitense che ha reso mitico Mickey Mouse. Tra i capolavori presenti, Topolino agente della polizia segreta e Topolino e il mistero dell’Uomo Nuvola.

