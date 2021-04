Nyanpire – The Vampire Cat si aggiungerà al palinsesto di Crunchyroll e sarà trasmesso alle 23:00.

Nyanpire – The Vampire Cat nasce come serie dōjinshi intitolata Nyanpire e ideata da Yukiusa. La storia racconta le avventure di un gatto vampiro che dà il nome alla serie , infatti Nyanpire è l’unione delle parole vampire e l’onomatopea giapponese miao, e degli altri suoi compagni felini dalla natura sovrannaturale.

Nel 2011 lo studio Gonzo ne ha realizzato un adattamento anime di 12 episodi, diretti da Takahiro Yoshimatsu, alla sua prima esperienza di regista.

Nyanpire – The Vampire Cat è una storia commovente che ha come protagonista un gatto nero randagio, che ha ricevuto il sangue di un vampiro. È stato accolto da una ragazza chiamata Misaki e ha iniziato a vivere con lei. La frase preferita di Nyanpire è “Dammi sangue nya”.

Crunchyroll descrive così la trama:

Un povero, piccolo gattino è stato abbandonato. È tanto affamato da non reggersi neppure in piedi. Quando l’esserino era in procinto di morire, un vampiro è apparso dalle tenebre. Il vampiro ha gentilmente sollevato il micio e gli ha donato un po’ del suo sangue. Il piccolo gatto ha improvvisamente iniziato a mutare. Le sue zanne sono cresciute e gli sono sbucate delle ali. Questa è stata la nascita di Nyanpire.

“Hai ottenuto la vita eterna, ma dovrai da oggi vivere come un vampiro, per sempre. Dovrai procacciarti il sangue, d’ora in avanti.”

Nyanpire è stato allora adottato da una ragazza e dalla sua famiglia e ha vissuto una vita allegra come gattino di casa. Ma è sempre assetato di sangue…