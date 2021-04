La statua a grandezza naturale di Gundam, collocata di fronte al Mitsui Shopping Park LaLaport Jinqiao a Shanghai, è stata finalmente aperta al pubblico. La statua è stata completata in tempo per l’apertura del negozio di gunpla Gundam Base nello stesso complesso commerciale.

Gundam – Shangai rende onore alla serie Gundam Seed

La città di Shanghai in Cina aveva annunciato nel 2020 di avere tutte le intenzioni di non essere da meno del Giappone, che ha installato a Yokohama una statua di Gundam alta 18 metri in grado di muoversi, e di voler dare vita a una statua a grandezza naturale di Freedom Gundam dalla serie Gundam Seed.

Lunedì, usando una gru di grandi dimensioni, la testa di Gundam è stata sollevata di 18 metri in aria e posta sul corpo della statua, completando i lavori. La cerimonia di apertura formale si terrà il 28 maggio, e sarà trasmessa in streaming online tramite il servizio cinese di video streaming bilibili.

Inoltre, per commemorare l’apertura della statua al pubblico, Premium Bandai ha aperto gli ordini per due nuovi modelli Gunpla e sei articoli di abbigliamento ispirati a Freedom Gundam. Questi articoli possono essere acquistati in Giappone dal sito web “Freedom Gundam Ver. GCP Popup Shop”, cliccando qui.

Questa è la prima statua di Gundam a debuttare fuori dal Giappone il quale, non solo ha dato vita a un Gundam semovente ma nel 2009 aveva dato il benvenuto a una statua di RX-78-2 Gundam a grandezza naturale. Quella statua è stata poi sostituita nel settembre 2017 con una statua a grandezza naturale di RX-0 Unicorn Gundam dall’anime Mobile Suit Gundam Unicorn. La statua Unicorn Gundam può illuminarsi e muovere vari pannelli per “trasformarsi” tra la modalità Unicorn e la modalità Destroy.

Gundam – a proposito di Mobile Suit Gundam SEED

Mobile Suit Gundam SEED è una serie televisiva anime giapponese parte del franchise di Gundam. Diretta da Mitsuo Fukuda (Future GPX Cyber Formula e Gear Fighter Dendoh), la serie è ambientata in un universo alternativo a quello della serie originale, detto Era Cosmica (Cosmic Era).

La serie è composta da 50 episodi che sono stati trasmessi in Giappone dal 5 ottobre 2002 al 27 settembre 2003.

A questa serie sono collegate anche, Mobile Suit Gundam SEED: Special Edition, Mobile Suit Gundam SEED Astray e Mobile Suit Gundam SEED Destiny.

