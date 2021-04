Lo staff del live-action cinese, parte del franchise dei giochi Dynasty Warriors (Shin Sangoku Musō) di KOEI Tecmo Games ha svelato un nuovo trailer del film, che potete guardare all’inizio della pagina.

Il trailer è focalizzato sullo scontro tra l’esercito di Liu Bei e Lu Bu.

Dynasty Warriors – quello che sappiamo sul film

Dynasty Warriors è l’adattamento cinematografico dei giochi hack-and-slash della KOEI Tecno Games basati a loro volta sul classico romanzo cinese.

Il film uscirà nella Cina continentale il 30 aprile e ad Hong Kong il 29 aprile. In realtà il film sarebbe dovuto uscire nel 2018, sempre in Cina, ma la messa in onda è stata poi rimandata nel 2019 e in seguito posticipata ancora una volta.

Dynasty Warriors è prodotto dalla società di Hong Kong China 3D. Roy Hin Yeung Chow (Murderer, Nightfall, Rise of the Legend) sta dirigendo il film e sua moglie Christine To Chi-Long (Murderer, Nightfall, Rise of the Legend) sta scrivendo le sceneggiature.

A proposito dei giochi di Dynasty Warriors

I giochi sono basati sul romanzo The Romance of the Three Kingdoms, (Il romanzo dei Tre Regni), scritto da Luo Guanzhong nel XIV secolo (1330-1400 circa), uno dei quattro grandi romanzi classici della letteratura cinese.

È un romanzo storico basato su eventi accaduti negli anni verso la fine della dinastia Han, nel periodo dei Tre Regni della Cina, che inizia nel 169 e termina con la riunificazione del paese nel 280.

KOEI ha lanciato il primo gioco Dynasty Warriors (Sangoku Musō) nel 1997 per la PlayStation come spin-off della sua serie di giochi di strategia Romance of the Three Kingdoms.

Dynasty Warriors 9 (Shin Sangoku Musō 8), l’ultimo gioco della serie, è attualmente in fase di sviluppo e verrà pubblicato all’inizio del 2021 su PlayStation 5 e PlayStation 4, Xbox Series X | S e Xbox One, Nintendo Switch e digitalmente su PC Windows tramite Steam. Per guardare il trailer cliccate qui.

La serie ha anche ispirato numerosi spin-off, tra cui la serie Samurai Warriors.

