Tra i personaggi di Titans Stagione 3 i fan troveranno anche il Dr. Jonathan Crane, ovvero lo Spaventapasseri.

A interpretare il villain del mondo di Batman è stato scritturato Vincent Kartheiser, attore noto per Mad Men:

The streets are never safe from the Prince of Panic … even if he is locked away in Arkham 😳. Please welcome Vincent Kartheiser as Dr. Jonathan Crane! #DCTitans pic.twitter.com/8RrMsJSChM

— DC Titans on Max (@DCTitans) April 28, 2021