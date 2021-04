DC FanDome ritorna, la data dell’evento 2021

DC FanDome, l’evento digitale mondiale, tornerà anche nel 2021 dopo la fortunata esperienza dello scorso anno.

DC ha annunciato che quest’anno l’evento virtuale si terrà il 16 Ottobre 2021, restiamo in attesa dei dettagli sul programma.

The epic global event is back!

Return to #DCFanDome 10.16.21

DC Fandome 2021 – cosa aspettarci

Sono diverse le produzioni cinematografiche e televisive basate sugli eroi DC che verosimilmente troveranno spazio alla nuova edizione del DC FanDome.

Per quanto riguarda il cinema abbiamo The Batman, The Suicide Squad (che però uscirà prima dell’evento), The Flash, Aquaman 2, Shazam! Fury of the Gods, Black Adam, Batgirl, Static Shock e Wonder Woman 3.

Non mancano le novità sul fronte seriale: HBO Max trasmetterà Gotham PD, spin-off di The Batman, e Peacemaker, spin-off di The Suicide Squad.

A differenza dei film Warner Bros. del 2021, in uscita in contemporanea nei cinema americani e in streaming su HBO Max, molti di quei film dovrebbero uscire esclusivamente nei cinema.

Ricordiamo inoltre che sono in sviluppo i videogame Gotham Knights e Suicide Squad: Kill the Justice League, che potrebbero trovare spazio durante l’evento.

A proposito di DC Fandome

L’edizione dello scorso anno veniva così presentata:

DC FanDome è un’esperienza virtuale globale della durata di 24 ore, immersiva e senza precedenti, senza dover fare la fila, senza badge e completamente gratuita!

• è la prima celebrazione globale in assoluto del Multiverso DC che racchiude i più grandi film del marchio, serie live-action, serie TV animate, giochi e fumetti.

• Disponibile in 9 lingue: portoghese brasiliano, cinese, inglese, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, spagnolo.

• presenterà oltre 100 ore di programmazione per celebrare il passato, il presente e il futuro dei contenuti DC attraverso panel virtuali, accesso dietro le quinte, esperienze generate dai fan, grandi anticipazioni ed esclusive della DC.

• Include oltre 300 star, membri del cast artistico e tecnico, creatori della DC.

• Un evento globale con personaggi provenienti da 13 Paesi: Australia, Brasile, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Messico, Filippine, Sudafrica, Spagna, Stati Uniti, Regno Unito.

• Celebriamo la cultura dei Black Nerd con la Blerd & Boujee House! virtuale all’interno del WatchVerse del DC FanDome.

