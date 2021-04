Shunsuke Kikuchi, storico compositore delle colonne sonore di serie animate come Ufo Robot Goldrake e Dragon Ball, si è spento lo scorso 24 Aprile 2021 all’età di 89 anni.

La causa della morte del maestro è stata una broncopolmonite.

La famiglia ha tenuto la cerimonia funebre in forma privata.

A proposito di Shunsuke Kikuchi

Nato nella città di Hirosaka della prefettura di Aomori il 1 Novembre 1931, il maestro Shunsuke Kikuchi ha debuttato da professionista come autore della colonna sonora del film Hachininme no Teki del 1961.

Ha composto le colonne sonore di tantissimi anime, film e serie tv dal vivo — in particolare per le compagnie Toei e Shochiku.

Tra gli anime di cui ha composte le musiche si ricordano Ufo Robot Goldrake, Doraemon (inclusa la canzone della sigla di apertura), Tiger Mask – Uomo Tigre, Dragon Ball e Dragon Ball Z, Dr. Slump & Arale (comprese le canzoni delle sigle), Getter Robo, Kyashan il Ragazzo Androide e General Daimos.

Per quanto riguarda le serie live action è celebre per aver composto Let’s Go!! Rider Kick, la prima canzone per la popolarissima serie tokusatsu Kamen Rider.

Tra i numerosi premi e riconoscimenti, ricordiamo il premio per la Miglior Musica alla sesta edizione dei Japan Academy Prize nel 1983 e il riconoscimento alla carriera alla 57^ edizione dei Japan Record Award nel 2015.

