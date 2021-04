Fullmetal Alchemist sta per tornare sugli scaffali delle fumetterie del nostro Paese grazie all’attesa Ultimate Deluxe Edition di Planet Manga.

Il primo volume dell’acclamata opera sarà disponibile dal 6 Maggio, di seguito una prima occhiata all’edizione dalla pagina Facebook ufficiale della divisione manga di Panini:

Fullmetal Alchemist – l’edizione Ultimate Deluxe

La Ultimate Deluxe Edition di Fullmetal Alchemist si comporrà di 18 volumi formato 15×21 cm, brossurati con sovraccoperta, contenenti pagine a colori.

L’edizione avrà periodicità mensile e costerà 12 Euro a volume.

A proposito di Fullmetal Alchemist

Hiromu Arakawa ha serializzato Fullmetal Alchemist – L’Alchimista d’Acciaio (Full Metal Alchemist – Hagane no Renkinjutsushi) sulle pagine della rivista Shonen Gangan della casa editrice Square Enix dal 12 Luglio 2001 all’11 Settembre 2010; i capitoli della serie sono stati raccolti in 27 volumi.

Il manga ha ispirato due serie animate per la tv, due film animati per il cinema, OVA, un film live action, videogiochi e light novel.

In Italia Planet Manga pubblica il manga, Dynit ha portato le serie e i film animati, mentre il live action è stato distribuito da Netflix.

Sempre su Netflix sono arrivate anche le due serie animate, trasmesse tempo fa anche su Man-Ga dopo il successo della prima messa in onda su MTV:

Edward ed Alphonse Elric hanno perso la madre quando erano ancora in giovane età. Spinti dalla volontà di riabbracciarla, tentano di riportarla in vita usando l’alchimia ma l’esperimento non va a buon fine e i due ragazzi finiscono per pagare un caro prezzo: Edward perde braccio e gamba, mentre l’anima di Alphonse, perso il corpo, viene legata ad un’armatura. Sentendosi responsabile dell’accaduto, Edward si impegna strenuamente nello studio dell’alchimia, fino ad ottenere una carica ufficiale di Stato, intenzionato a rimediare all’errore e ridare così un corpo a suo fratello. In qualità di Alchimista di Stato, Edward affronterà mille avventure ma anche i lati oscuri dell’alchimia.

