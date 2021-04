Dragon Ball Super 71 sta portando avanti la narrazione con una nuova missione per Goku e Vegeta, il che apre a un nuovo arco narrativo. La storia ha messo i Saiyan contro nuovi villain, come sempre, ma ora, con sorpresa di alcuni, Dragon Ball Super 71 ha introdotto anche una nuova tipologia di Sfere del Drago.

Dragon Ball Super 71 – l’introduzione del nuovo set di Sfere del Drago

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su Dragon Ball Super 71.

Le nuove Sfere sono legate ai Cerealian, il popolo di cui Granola è l’unico sopravvissuto, e alcuni villain sono alla loro ricerca; tuttavia, sembra che Freezer non sia nei paraggi, questa volta.

Invece, i villain che sono alla ricerca di queste nuove Sfere del Drago hanno a che fare con gli Heeters. La banda è nuova per il franchise poiché Goku e Vegeta l’hanno appena incontrata. Finora, questi cattivi non hanno rivelato la loro vera natura ai nostri eroi, ma il leader Elec sembra intenzionato a usare le reliquie per rendere gli Heeters una forza formidabile.

Macki rivela parte dei piani ai fan: una volta rubato un Dragon Radar dall’ufficio di Bulma l’obiettivo è chiaramente quello di usarlo per mettere le mani sulle Sfere.

In questo momento, sembra che Elec voglia impossessarsi delle Sfere del Drago su Cereal per esprimere un desiderio agli Heeters. Elec ha chiarito che vuole usurpare Freezer come il cattivo principale dell’Universo 7. Il suo risveglio ha reso l’obiettivo difficile, ma il gruppo potrebbe usare le Sfere del Drago per raggiungere quell’obiettivo.

Gli Heeters devono solo trovare le reliquie, dal momento che Granola ha usato le due Sfere del Drago di recente, e i fan sono certi che Monaito avrà problemi con questo piano. Se il Namecciano solleverà un polverone, potrebbe essere probabile che l’anziano morirà e gli Heeters avranno un nuovo nemico mentre Goku, Vegeta e Granola faranno di tutto per distruggerli.

