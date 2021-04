Netflix ha creato la propria YouTuber virtuale. Si tratta di N-ko Mei Kurono e il suo ruolo è quello di ambasciatrice del marchio anime di Netflix.

N-ko Mei Kurono – l’ambaciatrice virtuale di Netflix

N-ko Mei Kurono è la nuova YouTuber virtuale di Netflix, assolutamente carina e adorabile, che rispetta in pieno il desiderio di Netflix di aprirsi sempre di più verso il mondo degli anime, di essere il primo servizio di streaming mondiale di anime, conquistando così il cuore degli otaku.

N-ko Mei Kurono proviene da Los Gatos, in California (che è anche la sede del quartier generale globale di Netflix), ed è una forma di vita umana-pecora, come si può capire dalle sue adorabili orecchie e dalle due corna che spuntano dai capelli, ma anche dal fatto che Mei è l’onomatopea giapponese per il verso delle pecore.

Qui sotto il suo video di presentazione:

Secondo la sua biografia ufficiale, gli hobby di N-ko includono il canto, la danza, i massaggi e, naturalmente, guardare molti anime. Essendo bilingue, N-ko parla sia giapponese che inglese nei suoi video, che sono anche sottotitolati in altre dieci lingue (portoghese brasiliano, cinese, tedesco, francese, indonesiano, italiano, coreano, spagnolo, tailandese e vietnamita).

A N-ko piacciono gli anime di Netflix, come dimostra il motivo N-for-Netflix del suo fermacapelli e del suo vestito, senza contare i numerosi poster nella sua stanza che ritraggono le serie che la compagnia trasmette in streaming, come Agretsuko e Beastars. N-Ko nel video spiega che sta anche progettando di collaborare con YouTubers virtuali esterni per giocare a videogiochi e cantare canzoni.

La “madre” di N-ko è l’illustratrice Fubuki, mentre suo “padre” è il modello 3D Tsumidango.

Gli episodi del programma di N-ko, The N-ko Show, usciranno settimanalmente, a partire dal 30 aprile alle 10 del .m. (ora giapponese).

