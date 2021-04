Cells at Work!, il manga di Akane Shimizu si arricchisce di due nuovi capitoli, incentrati sulla pandemia da Coronavirus. Esatto, avete capito bene. L’iniziativa è creata da Kodansha in collaborazione al Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare del Giappone.

I due nuovi capitoli si intitolano: la nuova malattia da coronavirus (COVID-19), il cui video potete guardarlo all’inizio della pagina, e il vaccino COVID-19, che potete guardare qui sotto.

I capitoli sono pubblicati si youtube in formato motion comic (con aggiunta di effetti sonori) in giapponese, inglese e hindi. La versione giapponese di entrambi i capitoli è già disponibile.

Ricordo che Kodansha ha collaborato con la Japan International Cooperation Agency, il National Center for Global Health and Medicine, il programma ICheck home COVID-19 detection kit e la società tecnologica AnyMind.

Cells at Work – Lavori in Corpo: manga e anime

Akane Shimizu ha lanciato Cells at Work – Lavori in Corpo il 26 Gennaio 2015 sulle pagine del mensile Shonen Sirius di Kodansha; la pubblicazione della serie è ripresa lo scorso 26 Ottobre 2020. La serie si è conclusa con il volume 6 uscito in Giappone il 9 Febbraio 2021.

In Italia è pubblicato dalla Star Comics che descrive così la trama:

Il corpo umano è una macchina complessa in cui una miriade di componenti deve svolgere il proprio compito in perfetta sincronia. Nel bel mezzo di quest’attività frenetica, un giovane e inesperto globulo rosso alle prese con la sua prima consegna di ossigeno scopre che uno degli incarichi più importanti è la difesa dagli aggressori esterni…il lavoro dei globuli bianchi! Virus e batteri sono sempre dietro l’angolo, ma il nostro corpo può vantare un efficientissimo esercito di difensori pronti a sgominare qualsiasi ospite indesiderato! Con chi se la vedranno questa volta i globuli bianchi e i loro preziosi alleati?

Il manga di Cells at Work! è stato adattato in una serie animata a cura di David Production, trasmessa dal 7 luglio 2018 e arrivata in Italia in versione sottotitolata sul canale YouTube di Yamato Animation dal 2 agosto 2018.

La seconda stagione è trasmessa all’interno della stessa piattaforma video dall’8 gennaio 2021. Nello stesso giorno è stato pubblicato anche lo spin-off Cells at Work! Black che riprende gli avvenimenti di altri protagonisti all’interno di un corpo non sano.

La prima stagione e Cells at Work! Black sono distribuiti da Yamato Video in streaming; la serie è disponibile anche su Samsung TV Plus.

