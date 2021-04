I supereroi di Teen Tatans GO! e di Super Hero Girls della DC team up in uno straordinario episodio crossover intitolato Space House che andrà in onda 31 maggio alle 18 su Cartoon Network.

Teen Titans GO! e Super Hero Girls saranno insieme nell’episodio di un’ora, intitolato Space House. Non è la prima volta le che Super Hero Girls fanno la loro apparizione in Teen Titans GO! perché le abbiamo viste anche nel precedente episodio Superhero Feud, dove le squadre giocavano a Family Feud. Space House però è il loro primo team-up.

Nel trailer, che potete guardare all’inizio della pagina, si vede la Casa Spaziale equipaggiata con abbastanza tecnologia all’avanguardia che persino Batgirl ne prende nota, completa di un’enorme TV adatta per guardare ogni episodio di Muffin Wars, uno dei preferiti dei supereroi, più una macchina per spuntini con stampante 3D che può fornire a Cyborg e Beast Boy abbastanza hamburger, burritos e burgerritos da durare un’infinità.

Tuttavia, la destinazione della Space House è sconosciuta, così come chi ha invitato le due squadre in vacanza. Gli eroi che combattono il crimine devono lavorare insieme per risolvere questo ultimo mistero intergalattico.

Ricordo che dopo il l’episodio crossover Space House, DC Super Hero Girls ritorna con una nuova stagione di avventure per salvare il mondo il 6 giugno alle 8 del mattino.

Teen Titans GO! – la serie animata

Teen Titans Go! è una serie animata statunitense tratta dall’omonimo fumetto, prodotta da DC Comics e Warner Bros. Animation e trasmessa sul canale Cartoon Network sia negli Stati Uniti sia in Italia.

La serie riprende in chiave parodistica i personaggi di Teen Titans, disegnati in stile super deformed. È uno spin-off senza continuità con la serie precedente, eccetto che per alcuni dettagli. Molti personaggi del mondo DC fanno delle apparizioni. A differenza della precedente, questa serie dà una sbirciata alla vita dei Titans dentro la torre.

DC Super Hero Girls – la serie animata

DC Super Hero Girls è una serie televisiva animata statunitense del 2019, sviluppata da Lauren Faust e prodotta da Warner Bros. Animation e DC Entertainment.

Basata sulla webserie e sul franchise omonimi, la serie segue le avventure delle versioni adolescenziali di Wonder Woman, Supergirl, Bumblebee, Batgirl, Zatanna e Lanterna Verde, che sono studentesse alla Metropolis High School.

Negli Stati Uniti la serie viene trasmessa su Cartoon Network dall’8 marzo 2019 mentre in Italia dal 13 settembre 2019 su Cartoon Network.

