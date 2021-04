A Dicembre dello scorso Anno i Marvel Studios hanno presentato nuovi progetti durante la riunione degli investitori della Disney. Nel corso dell’evento è stata annunciata ufficialmente una serie dedicata a Riri Williams a.k.a. Ironheart, personaggio che ha debuttato nei fumetti della Marvel Comics nel 2015 (creata da Brian Michael Bendis e Mike Deodato), che avrà come attrice protagonista appunto Dominique Thorne.

Dopo la conferma che la sceneggiatrice Chinaka Hodge farà da Showrunner alla serie su Ironheart. Adesso il giornalista Aaron Couch dell’Hollywood Reporter ha rivelato sul suo profilo Twitter che lo show composta da 6 episodi, esattamente come The Falcon And The Winter Soldier e Loki e che il team di sceneggiatori sarà creato a partire dal prossimo mese.

Correction: The writer's room opens in May for the six-episode series. (Deleted the below tweet). https://t.co/VPiW9cEsgz pic.twitter.com/e8BUoshaLC — Aaron Couch (@AaronCouch) April 27, 2021

Poiché la Fase 4 continua ad accendere più telecamere per le riprese di una serie dopo l’altra, i fan dovrebbero essere entusiasti del fatto che il Marvel Cinematic Universe stia decisamente avviando la produzione di un altro progetto in arrivo presumibilmente entro la fine del prossimo anno. Al momento però sono noti pochissimi dettagli sulla serie oltre al casting di Dominique Thorne nei panni di Riri Williams, ma la speranza è che questo cambierà man mano che la produzione entrerà nel vivo e ci avvicineremo all’inizio delle riprese.

Inoltre, sembra che questo show sarà più in linea con le sue controparti MCU in termini di numero di episodi.

Ironheart!

Nei fumetti, Riri Williams (Ironheart) è una studentessa di ingegneria di 15 anni che frequenta anche il Massachusetts Institute of Technology. Lavorando da sola, Riri disegna un’armatura simile a quella di Iron Man usando materiale rubato dal Campus. Quando la sicurezza del campus la scopre, fugge mentre indossa la tuta. Successivamente viene contattata dall’intelligenza artificiale del defunto Tony Stark, che supporta la sua decisione di diventare un’eroina.

Ironheart al momento non ha ancora una data di uscita, ma si pensa potrebbe venire rilasciata intorno alla fine del 2022, inizio del 2023.

