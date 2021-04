Venerdì scorso sulla piattaforma di streaming Disney+ si è conclusa The Falcon and The Winter Soldier, prodotta dai Marvel Studios e incentrato su Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/Soldato d’Inverno (Sebastian Stan) che porterà avanti l’eredità di Captain America nel Marvel Cinematic Universe dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

ATTENZIONE! POSSIBILI SPOILER DA THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER!

Durante un’intervista promozionale concessa a Marvel.com, Erin Kellyman, l’attrice che presta il volto a Karli Morgenthau in The Falcon and The Winter Soldier, ha parlato del rapporto tra il suo personaggio e quello di Sharon Carter a.k.a. Power Broker (Emily VanCamp). Stando a quanto rivelato dall’attrice, Sharon Carter avrebbe addestrato Karli, presumibilmente dopo Captain America: Civil War, per “controllare il mondo” tramite la creazione di un esercito di Super Soldati.

Di seguito le sue parole:

“Sharon ha reclutato Karli in giovane età e l’ha addestrata. Stava per creare questo piccolo esercito di super soldati. Nell’episodio 6, apprendiamo che Sharon voleva controllare il Mondo mentre io volevo cambiarlo. Ecco perché Karli se ne andò e creò il gruppo dei Flag Smashers. Sharon ha addestrato Karli, questa è la ragione per cui Karli sa tutto quello che sa, dal punto di vista del combattimento.”

The Falcon And The Winter Soldier – in sintesi

In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier uniscono le forze in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità e la loro pazienza in The Falcon And The Winter Soldier dei Marvel Studios. La serie è diretta da Kari Skogland; Mentre Malcolm Spellman è lo Showrunner.

The Falcon And The Winter Soldier sarà composta da sei episodi. E nel cast principale troviamo, oltre a Mackie e Stan, anche Emily VanCamp (Sharon Carter / Agente 13), Daniel Bruhl (Barone Zemo), Danny Ramirez, Wyatt Russell (John Walker / U.S. Agent), Erin Kellyman (Karli Morgenthau/Flag Smasher), Georges St. Pierre (Batroc il Saltatore),Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Elijah Richardson,Adepero Oduye, Danny Ramirez, Noah Mills e Carl Lumbly.

