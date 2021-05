A Dicembre dello scorso Anno i Marvel Studios hanno presentato nuovi progetti durante la riunione degli investitori della Disney. Nel corso dell’evento è stata annunciata ufficialmente una serie dedicata a Riri Williams a.k.a. Ironheart, personaggio che ha debuttato nei fumetti della Marvel Comics nel 2015 (creata da Brian Michael Bendis e Mike Deodato), che avrà come attrice protagonista appunto Dominique Thorne.

Quanto riportato in esclusiva da Variety (fonte attendibile nel mondo di Hollywood), la sceneggiatrice Chinaka Hodge, nota per aver lavorato al reboot di Amazing Stories per Apple TV+ e al quinto episodio di Snowpiercer con Daveed Diggs, farà da showrunner alla serie su Ironheart dei Marvel Studios. I rappresentanti della Hodge e dei Marvel Studios non hanno ancora rilasciato dichiarazioni al seguito. Ed ovviamente ci si aspetta una conferma da parte dello studio nelle prossime settimane.

Con alcuni dei ‘senatori’ dell’MCU che vengono lentamente sostituiti, Riri Williams sarà in prossima linea per assumere il ruolo di Iron Man. Per fortuna, ora il Marvel Cinematic Universe, è uno status quo simile a dove erano i fumetti quando Riri ha debuttato per la prima volta. Con la morte di Tony Stark, è stata la prima volta che il genio tecnologico di Ironheart venne alla luce.

Chi è Ironheart?

Nei fumetti, Riri Williams (Ironheart) è una studentessa di ingegneria di 15 anni che frequenta anche il Massachusetts Institute of Technology. Lavorando da sola, Riri disegna un’armatura simile a quella di Iron Man usando materiale rubato dal Campus. Quando la sicurezza del campus la scopre, fugge mentre indossa la tuta. Successivamente viene contattata dall’intelligenza artificiale del defunto Tony Stark, che supporta la sua decisione di diventare un’eroina.

Ironheart – in breve

Ironheart al momento non ha ancora una data di uscita, ma si pensa potrebbe venire rilasciata intorno alla fine del 2022, inizio del 2023.

