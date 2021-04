In Spider-Man: No Way Home appariranno Tobey Maguire e Andrew Garfield?

Questa è una delle ‘famose domande’ che i fan di tutto il mondo si stanno facendo ormai da un paio di settimane a questa parte. Alcune domande nella vita sono senza risposta, ma i fan conosceranno la risposta a questa specifica domanda questo Dicembre. Però ci sono anche gli altri personaggi comprimari da confermare in Spider-Man: No Way Home, ed un attore che ha già fatto parte dei due film precedenti ha confermato il suo ritorno anche nel terzo Film!

JB Smoove ritorna nel MCU!

Durante un episodio del podcast The Daily Zeitgeist via iHeart Radio, J. B. Smoove ha confermato che tornerà nei panni di Julius Dell, uno dei professori della Midtown School of Science and Technology, nel film dopo aver interpretato il personaggio in Spider-Man: Far From Home (2019).

Queste le sue parole:

“Non so quante persone abbiamo fatto la stessa cosa, ma sono sia nel Marvel Cinematic Universe che in quello della DC. Sono stato in Spider-Man: Far From Home e ho appena terminato anche il nuovo Spider-Man e sono stato anche Frank the Plant nella serie animata di Harley Quinn.”.

E voi siete felici del ritorno dell’attore nel terzo adattamento dello Spider-Man dell’Universo Cinematografico Marvel? Fatecelo sapere nei commenti!

Spider-Man: No Way Home – ultimi dettagli

Il film fa seguito a Spider-Man: Homecoming (2017) e Spider-Man: Far From Home (2019). secondo reboot del Franchise cinematografico di Spider-Man. I film sono liberamente ispirati al personaggio dei fumetti della Marvel Comics, diretti da Jon Watts e co prodotti da Columbia Pictures (Sony) e Marvel Studios.

Per la trama vera e propria del terzo capitolo di Spider-Man è ancora presto per parlarne, ma appena indiscrezioni o anticipazioni sulla trama del film verranno rilasciate, saranno disponibili e le troverai qui! Dopo il finale di Spider-Man: Far From Home, in cui è stata svelata la vera identità di Peter Parker, l’Uomo Ragno dovrà tentare di ripulire il proprio nome mentre affronta tutti questi nuovi nemici; nel farlo sarà affiancato dal Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), che lo guiderà attraverso i pericoli del Multiverso.

Nel film oltre a Tom Holland nel ruolo del protagonista ci saranno anche: Zendaya nei panni di MJ e Jacob Batalon nei panni di Ned Leeds, ma ci sono un sacco di rumor sul casting di questo film che circolano in rete da un po, ancor prima dell’inizio delle riprese.

Hai visto Spider-Man: Far From Home?