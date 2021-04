Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 29 aprile, direttamente dal sito Panini.

Le uscite Marvel, Panini e Disney del 29 aprile 2021

Le uscite Marvel del 29 aprile 2021

Spider-man 8

Autori: John Romita Sr, John Buscema, Stan Lee, Jim Mooney, AA.VV.

Data di uscita: 29 apr 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 256

Formato: 17X26

Contiene: Amazing Spider-Man #68/77 e Marvel Super-Heroes #14

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

27,00 €

• Tutto ciò cui Stan Lee ambiva per Amazing Spider- Man lo ritrovate nelle storie che vi gusterete in questo Masterworks!

• Storia bonus: una pietra miliare tratta da Marvel Super- Heroes 14, nonché primo tentativo di Ross Andru con Spider-Man.

• Sprofondate in poltrona, aprite il libro e godetevi ancora una volta gli esordi della Marvel.

LA SPADA SELVAGGIA DI CONAN 13

Autori: Saladin Ahmed, Luke Ross

29 aprile • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Conan: Battle for the Serpent Crown (2020) #5

• Si conclude qui la saga La battaglia per la Corona del Serpente!

• Sulle tracce di Kulan Gath nel mondo attuale, il Cimmero affronta una delle sue prove più assurde!

• Dopo gli scontri con Pantera Nera e Namor, Conan il Barbaro sarà pronto per… il demone Mefisto?!

• Inoltre, attenzione al sorprendente cambiamento di Imus Champion!

SPIDER-MAN 2099 VOL 4: LA VERITÀ FA MALE

Autori: Peter David, Rick Leonardi, Tom Grindberg, Joe St. Pierre, AA.VV.

Aprile • 17×26, C., 288 pp., col. • Euro 29,00

Contiene: Spider-Man 2099 (1992) #23/33, 2099 Unlimited (1993) #8

• Tornano, in edizione riveduta e corretta, il futuro Marvel e SpiderMan 2099!

• La grande rivelazione sul padre di Miguel O’Hara che cambierà la sua vita… per sempre!

• L’arrivo di Strange 2099, la Stregona Suprema dell’Universo Marvel!

• Il serial del giovane Miguel disegnato da Chris Batista (Booster Gold, Robin)!

AGENTE VENOM VOL. 1: PROGETTO RINASCITA 2.0

Autori: Rick Remender, Tony Moore, Dan Slott, Humberto Ramos, AA.VV.

Aprile • 17×26, C., 288 pp., col. • Euro 27,00

Contiene: Venom (2011) #1/10, Amazing Spider-Man (1963) #654, #654.1

• Nell’anno del decennale, torna l’Agente Venom di Rick Remender e Tony Moore!

• Scoprite come Flash Thompson sia diventato un volontario del Progetto Rinascita 2.0!

• La nuova, terrificante minaccia di Jack Lanterna! Kraven il Cacciatore!

• Inoltre: Spider-Island e Capitan America!

TONY STARK, IRON MAN VOL. 2: STARK REALITIES

Autori: Dan Slott, Jeremy Whitley, Jim Zub, Valerio Schiti

Aprile • 17×26, C., 136 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Tony Stark: Iron Man #6/11

• È il giorno del grande lancio di eScape, il mondo virtuale creato da Tony Stark…

• …ma quello che doveva essere l’ennesimo grande successo si trasforma in un incubo!

• C’è qualcuno che controlla eScape, e ora Iron Man e i suoi cari sono in grave pericolo.

• Nell’ombra trama il Controllore, ma al fianco del Vendicatore d’oro ci sono Wasp e War Machine!

YOUNG AVENGERS: LA CROCIATA DEI BAMBINI

Autori: Allan Heinberg, Jimmy Cheung, Olivier Coipel, Alan Davis

Maggio • 17×26, C., 336 pp., col. • Euro 32,00

Contiene: Uncanny X-Men (1981) #526, Avengers: The Children Crusade (2010) #1/9, Avengers: The Children’s Crusade – Young Avengers (2001) #1

• Quando i suoi poteri iniziano a crescere troppo, Wiccan capisce che deve trovare l’unica persona che possa aiutarlo… Scarlet!

• Peccato che Wanda Maximoff sia prigioniera del Dottor Destino, quindi ci sarà da combattere!

• Una storia piena d’azione che mette insieme Avengers, X-Men e Young Avengers!

• Il fato di Scarlet e una nuova direzione per i Giovani Vendicatori!

MARVEL INTEGRALE: SPIDER-MAN DI J.M. DeMATTEIS 4

Autori: J.M. DeMatteis, Herb Trimpe, Kerry Gammill

29 aprile • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Marvel Team-Up (1972) #117/120

• Rituffiamoci nel 1982 per quattro alleanze del Tessiragnatele scritte dall’autore di Moonshadow!

• Wolverine e Charles Xavier per fermare i piani del Professor Power!

• Direttamente dalle storie dei Difensori (e presto di Iron Man)… Gargoyle!

• Infine il ritorno di uno dei più celebri personaggi di Howard Chaykin: Dominic Fortune!

NEW MUTANTS 12

Autori: Vita Ayala, Rod Reis

Aprile • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: New Mutants (2019) #15

• Un numero dedicato alle vicissitudini dei più giovani e sregolati abitanti di Krakoa…

• …e alle macchinazioni di uno dei più antichi super criminali dell’Universo Marvel!

• Gli incubi e i desideri di Wolfsbane, che vorrebbe riavere suo figlio!

• Inoltre, i dilemmi di Gabby “Scout” Kinney e dell’ultima arrivata Cosmar!

UARDIANI DELLA GALASSIA 8

Autori: Al Ewing, Marcio Takara

Aprile • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Guardians of the Galaxy (2020) #8

• Alla conferenza di pace post Empyre, è avvenuto un orribile delitto!

• Niente paura, però, perché il detective Rocket Raccoon è già al lavoro…

• …anche perché un suo collega dei Guardiani della Galassia è stato accusato!

• Continua l’acclamato ciclo di storie firmato dallo scrittore di L’Immortale Hulk!

CAPTAIN MARVEL 21

Autori: Kelly Thompson, Lee Garbett, Belén Ortega

29 aprile • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Captain Marvel (2019) #24/25

• L’incubo del futuro!

• In un mondo dai contorni distopici, Ove ha costruito quello che a tutti gli effetti sembra un paradiso.

• Ma se dietro l’apparenza scintillante si nascondesse qualcosa di ben più sinistro? Cosa sta succedendo,

e perché è giunta fin qui?

• Domande a cui Capitan Marvel dovrà rispondere in fretta, se vorrà salvare la sua vita e quella dei suoi alleati.

SAVAGE AVENGERS 17

Autori: Gerry Duggan, Patch Zircher

29 aprile • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Savage Avengers (2019) #15/16

• Il ritorno di Punisher!

• Frank Castle e i Savage Avengers contro il Sacerdote delle Falci e i suoi sgherri.

• E se vi aspettate che finisca in un bagno di sangue… probabilmente avete ragione!

• Intanto, a Bruges, Conan il Barbaro e un altro gruppo di eroi pagano le conseguenze di aver ignorato il detto

“non svegliare il drago che dorme”.

L’IMMORTALE HULK 36

Autori: Al Ewing, Joe Bennett, Aaron Kuder

Aprile • 17×26, S., 56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Immortal Hulk (2018) #41

• L’evento King in Black travolge l’Immortale Hulk!

• Il Gigante di Giada è in una brutta posizione… ma non si dica che Joe Fixit non sappia come divertirsi!

• Prima però dovrà combattere un pianeta di simbionti!

• Inoltre, la Cosa si appresta a un nuovo scontro con il suo rivale di sempre!

AMAZING SPIDER-MAN 60

Autori: Peter David, Greg Land

29 aprile • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Symbiote Spider-Man: King in Black (2020) #3/4

• Un tie-in di King in Black!

• Quasi in contemporanea con gli Stati Uniti, prosegue la nuova saga del Simbionte Spider-Man!

• Peter Parker con il costume alieno come non lo avete mai visto!

• Ospiti speciali: Rocket Raccoon e Monica Rambeau alias… Capitan Marvel?!

House Of X/Powers Of X – Complete Edition

Autori: R.B. Silva, Jonathan Hickman, Pepe Larraz

Data di uscita: 29 apr 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 448

Formato: 18.3X27.7

Contiene: House of X (2019) #1/6, Powers of X (2019) #1/6

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

41,00 €

• Finalmente raccolta in un unico e poderoso volume, la saga che ha proiettato gli X-Men in una nuova era!

• Charles Xavier e Magneto si sono alleati per costruire un nuovo futuro per i mutanti!

• Dal visionario Jonathan Hickman (Secret Wars) per i magnifici disegni di Pepe Larraz e R.B. Silva!

• Una spettacolare opera di world building che ha incantato fan e critica in tutto il mondo!

Le uscite Panini Comics del 29 aprile 2021

STAR WARS CLASSIC VOL. 2: DUELLO STELLARE

Autori: Archie Goodwin, Carmine Infantino, Walt Simonson

Aprile • 17×26, C., 208 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Star Wars (1977) #12/22

Torna la nuova edizione del fumetto originale di Star Wars, impreziosita da una speciale veste vintage e da numerosi extra! Nella prima saga della classica serie Marvel, Luke Skywalker, Ian Solo, la Principessa Leila e i droidi C-3PO e R2-D2 rischiano ogni cosa in un mondo aquatico! Inoltre, il debutto di Beilert “il Cacciatore” Valance e il ritorno di Dart Fener!

SPAWN DELUXE VOL. 2

Autori: Todd McFarlane, Grant Morrison, Greg Capullo, Marc Silvestri, A.A.V.V.

Aprile • 17×26, C., 296 pp., col. • Euro 29,00

Contiene: Spawn (1992) #14/25

Il secondo, spettacolare volume di raccolta delle storie originariamente pubblicate nel 1993/94! Lo Spawn Medievale contro Violator! Le prime indagini di Sam & Twitch! L’escapologo Harry Houdini arriva per la prima volta sulle pagine dei fumetti! L’esodio di Tremor! Ma soprattutto Greg “Batman” Capullo comincia a disegnare Spawn su testi di Grant Morrison!

ASSASSIN’S CREED VALHALLA: IL CANTO DELLA GLORIA

Autori: Cavan Scott, Martín Túnica

Aprile • 17×26, C., 72 pp., col. • Euro 12,00

Contiene: Assassin’s Creed Valhalla: Song of Glory #1/3

Dal famoso videogioco creato da Ubisoft, arriva un emozionante prequel a fumetti che vi trasporterà nella Norvegia del IX Secolo, terra di invincibili vichinghi e sanguinose battaglie. Comincia proprio così la storia, con Eivor Varinsdottir che decide di attaccare un gruppo di soldati nemici intenti a razziare un villaggio. Un gesto sconsiderato che metterà in moto una terribile sequenza di morte.

A LEZIONE DI KAWAII

Autore: José Antonio Pérez

Aprile • 18×24, B. con alette, 160 pp., col. • Euro 19,00

Impara a disegnare con lo youtuber 365bocetos! Il libro definitivo per tutti gli appassionati del disegno Kawaii con tutti i suoi animaletti e oggetti super-cutie! Oltre 60 tutorial per imparare a rendere tutto quello che vuoi adorabile e irresistibile, tanti sticker da utilizzare per “kawaizzare” tutto quello che vuoi, i consigli dello youtuber 365bocetos e una copertina inedita di Aly “CTRL-Z” Patanè!

IL NEGOZIO DI PETER

Autori: Andrea Greppi, Maria Claudia Di Genova, Bruno Enna

Aprile • 21,8×28,7, C., 48 pp., col. • Euro 12,90

New York, anni 30. Nel negozio di Peter, quattro simpatiche canaglie pennute dettano legge. Finché un giorno non accade qualcosa che sconvolge il loro mondo… Da un team creativo d’eccezione di autori Disney, un’avventura fuori dagli schemi che tra risate, colpi di scena e di coda vi regalerà un messaggio delizioso che vi scalderà il cuore.

Thorgal Deluxe 3

Autori: Jean Van Hamme, Grzegorz Rosinski

Data di uscita: 29 apr 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 304

Formato: 21X28

Contiene: Thorgal 13/18

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

33,00 €

Ritorna Thorgal, il vichingo figlio delle stelle creato da Van Hamme e Rosinski! Sei indimenticabili capitoli dell’epopea fantasy più celebrata del fumetto francese! Si conclude la saga del Paese di Qâ, con incredibili rivelazioni su Thorgal e la sua stirpe! La raccolta definitiva di un classico del fumetto mondiale in un’edizione ricca di extra!

Le uscite Disney dal 29 aprile al 5 maggio 2021

IL MANUALE DELLE GIOVANI MARMOTTE N. 13

Autori: AA.VV.

APRILE 2021 • 14,5×19,5, B., 144 pp., col. • Euro 4,90

Una storia mai ripubblicata dal 1995, per le matite di Corrado Mastantuono: Il Gran Mogol e il pino fatato. In più Le GM e l’ecofuturo, scritta da Alessandro Sisti per i disegni di Marco Palazzi, e Le Giovani Marmotte bagnini improvvisati, storia di Carl Barks, disegni di Daan Jippes. Da non perdere la seconda parte delle storie

inedite di L’avventura in Europa!

DUCKTALES N.4

Autori: AA.VV.

APRILE 2021 • 17×24, C., 96 pp., col. • Euro 9,90

Un mistero da risolvere in una villa sperduta nel deserto, una sorprendente partita a hockey e i soldi dello Zione in pericolo! Storie inedite che vedono protagonisti i nostri amici paperi ogni volta coinvolti in coraggiose e mirabolanti avventure.

METAL EDITION VOL. 1 – ENRICO FACCINI

DISNEY GRANDI AUTORI N. 91

Autori: AA.VV.

APRILE 2021 • 14,5×19,5, B., 288 pp., col. Euro 7,90

PAPERINO N.491

Autori: AA.VV.

APRILE 2021 • 14×19,5, B., 192 pp., col. • Euro 3,50

Il mensile tutto dedicato al mitico Paperino arriva questo mese in edicola con Paperino e il geyser indomabile, disegnata da Giorgio Di Vita e con una divertente avventura scritta da Gian Giacomo Dalmasso, Paperino e la ricchezza in pugno. Apre l’album una storia inedita.

MICKEY E L’OCEANO PERDUTO

Autori: Denis-Pierre Filippi / Silvio Camboni

APRILE 2021 • 20,5×28, C., pp.64, col. Euro 14,90

Il primo numero di una nuova, straordinaria serie di graphic novel internazionali offre in anteprima ai lettori italiani un capolavoro ideato e sceneggiato da Denis-Pierre Filippi, illustrato da Silvio Camboni e colorato da Gaspard Yvan e Jessica Bodart. Gli intrepidi Topolino, Pippo e Minni catapultati in un’indimenticabile vicenda dal sapore steampunk. Avventura, azione, umorismo e poesia in una meravigliosa prova d’autore destinata a entrare di diritto nella Storia del Fumetto

Don Rosa Deluxe 1

Disponibile dal: 03/05/21

Autori: Don Rosa

Data di uscita: 06 mag 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 208

Formato: 21.5X28

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

30,00 €

Il grande successo della versione italiana della Don Rosa Library DeLuxe impone una nuova ristampa del primo volume. Fedele nei dettagli all’edizione originale edita in USA, propone in ordine cronologico i primi passi della produzione di storie dell’autore. Pubblicate alla fine degli anni Ottanta sui comic book americani editi dalla Gladstone Publishing, sono inaugurate dalla celebre Il figlio del Sole, con Paperon de’ Paperoni che si scontra con il suo ricchissimo rivale Cuordipietra Famedoro. Come tutti i volumi della collana, questo primo volume presenta saggi e immagini inediti in Italia, fra cui un’autobiografia dell’artista a puntate, ricca di fotografie e bozzetti, che getta una luce sul suo lungo e articolato rapporto con i fumetti, da fan, quindi da esperto “fanzinaro” e infine come autore. Il volume si presenta con un nuovo lettering e una nuova traduzione rispetto alle edizioni italiane pubblicate in precedenza, con nuovi interventi grafici di Don Rosa e una nuova.

