Demon Slayer: Mugen Train ha raggiunto un altro grande obiettivo: non solo è il film giapponese con i guadagni al botteghino maggiori di sempre, ma è anche riuscito a incassa più del film di Mortal Kombat durante il primo giorno di proiezione nei cinema. Mugen Train è uscito anche negli Stati Uniti, raggiungendo il primo posto al botteghino, con le stime del giorno di apertura!

Demon Slayer: Mugen Train vs. Mortal Kombat

Secondo i nuovi dati riportati da Box Office Mojo, la stima per Demon Slayer: Mugen Train il giorno di apertura del 23 aprile ha raggiunto i $ 9,5 milioni di dollari al botteghino in quasi 1600 sale. Per questo, si stima che abbia superato il nuovo film di Mortal Kombat.

È un grande fine settimana per il nuovo film di Mortal Kombat poiché il 23 aprile ha segnato anche il suo debutto nelle sale e nel servizio di streaming HBO Max. Secondo le stime, il film ha incassato ben 9 milioni di dollari il giorno di apertura. Le cose potrebbero sicuramente cambiare tra le stime e con l’aggiornamento dei dati, ma questa è una vittoria notevole per il film Demon Slayer: Mugen Train.

Il film è uscito in molte meno sale ed è una proprietà molto più di nicchia di Mortal Kombat. Sebbene il film di Mortal Kombat sia anche in streaming con HBO Max (mentre Mugen Train non sarà disponibile in digitale fino a giugno), la performance di Godzilla vs Kong ha dimostrato che i fan interessati non solo andranno al cinema, ma guarderanno anche il film in streaming, se l’interesse è reale.

Con una differenza di “soli” $ 500.000 dollari fra i guadagni dei due film per il loro giorno di apertura, i prossimi giorni saranno cruciali per stabilire quale film avrà incassato di più al botteghino.

