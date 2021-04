Kohei Horikoshi ha celebrato l’uscita dell’ultimo episodio della quinta stagione dell’anime di My Hero Academia con dei nuovi schizzi speciali: qui potete ammirare quello che ritrae insieme Hawks e Tokoyami, mentre proseguendo nella lettura di questo articolo ne potrete ammirare un altro, questa volta però dedicato a due delle eroine della Classe 1-B.

My Hero Academia – il nuovo schizzo di Kohei Horikoshi

La quinta stagione di My Hero Academia è ora ben avviata come parte del programma anime della primavera 2021, e anche con i pochi episodi pubblicati finora stiamo iniziando a vedere nascere il primo vero arco narrativo della stagione.

L’arco dell’allenamento congiunto sta mettendo la Classe 1-A contro la 1-B in una serie di nuove battaglie a squadre, e l’ultimo episodio ha dato il via al secondo di questi grandi combattimenti.

Questo secondo round include Itsuka Kendo e Kinoko Komori tra le eroine della 1-B, che si stanno scontrando contro la squadra di Momo Yaoyorozu, Fumikage Tokoyami, Toru Hagakure e Yuga Aoyama.

Il creatore della serie My Hero Academia Kohei Horikoshi ha celebrato l’inizio di questo nuovo combattimento con uno schizzo speciale che ritrae proprio Kendo e Komori in una posa davvero modo carina. Date un’occhiata voi stessi:

L’arco appena iniziato sembra ingranare lentamente e in modo molto pacato, ma è solo la calma prima della tempesta. Ci sono ancora molti fili della trama riguardanti Izuku Midoriya e il suo futuro utilizzo di One For All, ma per ora questa è l’opportunità per la serie di lasciare che gli altri giovani eroi abbiano modo di brillare.

Questa lotta in particolare è importante poiché è la prima volta che vediamo in azione eroi come Kinoko Komori, e molte delle Unicità dei membri della Classe 1-B non sono mai state mostrate prima d’ora.

Mentre alcuni di loro hanno mostrato le loro abilità durante gli archi precedenti, questa è la prima volta che la Classe 1-B ottiene una vetrina al centro della scena. Ma questo apre gli occhi anche agli eroi della 1-A, che si stanno rendendo conto di quanto i ragazzi della 1-B (Hitoshi Shinso in primo luogo) si siano preparati per un esercizio come questo.

Acquistate My Hero Academia (Vol. 27) QUI!