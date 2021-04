Madoka Magica – annunciato l’anime sequel e altre novità per i 10 anni

In Italia gli anime sono usciti per Dynit.

Madoka Magica godrà di un nuovo progetto animato, come annunciato in occasione dell’evento online organizzato per festeggiare il 10° anniversario della serie animata originale di Magica Quartet.

Si tratta dell’anime film Walpurgis no Kaiten, che farà da sequel al film La Storia della Ribellione uscito in Giappone nel 2013 e in Italia nel 2014.

Il film animato sarà realizzato dallo stesso staff che ha curato le produzioni precedenti: il collettivo di autori originale Magica Quartet, il regista capo Akiyuki Simbo, lo sceneggiatore Gen Urobuchi di Nitroplus, la character designer Ume Aoki, il character designer dell’animazione Junichiro Taniguchi, il compositore Yuki Kajiura, il designer Gekidan Inu Curry lo studio di animazione SHAFT.

Di seguito la key visual con la frase di lancio “E ora continuiamo la storia”, in apertura il video di annuncio.

Madoka Magica – non solo il film sequel

Nel corso dello stesso evento sono stati annunciati anche altri progetti, vediamoli insieme.

Il gioco per smartphone Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story godrà di un nuovo scenario originale intitolato scene0.

Su Apple Music e Spotify sarà disponibile dal 26 Aprile 2021 in tutto il mondo la colonna sonora della saga in due CD.

A fine Settembre, infine, debutterà la mostra a tema a Tokyo e in altre zone del Giappone.

Madoka Magica – dove eravamo rimasti

Puella Magi Madoka Magica The Movie – La Storia della Ribellione è uscito nei cinema del nostro Paese il 2 Luglio 2014, distribuito da Nexo Digital:

Questa ultima parte della saga narra di come Homura Akemi non riesca a dimenticare completamente l’amica Madoka Magica (che ha rinunciato alla sua natura umana per salvare le giovani maghe dal destino crudele che le attendeva). Decide quindi di continuare a combattere da sola per la salvezza dell’umanità, nel mondo che Madoka le ha consegnato. Ma le maghe sono state davvero salvate dalla disperazione? Un nuovo destino le attende…

Dynit ha pubblicato l’edizione home video del film, ora fuori catalogo.

Acquista la serie completa in Blu-ray