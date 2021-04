Super Dragon Ball Heroes ha già mostrato come Goku sia finito in un nuovo universo creato da Fuu, e ora, grazie auna immagine promozionale, è stato possibile anche scoprire chi sia in realtà il (non più) misterioso “Saiyan mascherato”.

Super Dragon Ball Heroes – ecco chi è in realtà il Saiyan mascherato

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su Super Dragon Ball Heroes.

In un nuovo promo per il videogioco di Super Dragon Ball Heroes, che è il materiale di partenza per lo spin-off dell’anime, l’identità del Saiyan mascherato è stata rivelata, confermando le ipotesi di molti fan della serie.

L’utente di Twitter DBS Chronicles ha condiviso il breve scorcio del Saiyan mascherato a cui manca una parte della sua maschera, dimostrando che il personaggio non è altro che Goku Black, il personaggio introdotto in Dragon Ball Super che è una fusione del corpo del guerriero Saiyan con il Kaioshin noto come Zamasu:

Super Dragon Ball Heroes ha visto Zamasu tornare prima dell’arrivo del Saiyan mascherato. Alla fine, Zamasu fu ucciso da Hearts, sebbene questa incarnazione del Kaioshin fosse l’ultima fusione dell’essere, mentre Goku Black era una creazione unica del passato del personaggio in una linea temporale alternativa.

Dopo aver dimostrato di essere un incubo per Mirai Trunksnella sua linea temporale, Goku Black è stato infine distrutto da Xeno alla fine dell’arco che lo ha introdotto nel mondo di Dragon Ball.

Dragon Ball Super è ancora in pausa, almeno per quanto riguarda l’anime, ma la serie ha continuato con il manga, completando recentemente l’Arco di Moro e tuffandosi in una nuova saga, l’arco di Granola il Sopravvissuto.

Sebbene Goku Black non sembra che tornerà presto nella serie principale, è chiaro che il nefasto ibrido Saiyan causerà seri problemi sia ai Guerrieri Z che alla Time Patrol nella popolare serie spin-off.

Acquistate Super Dragon Ball Heroes World Mission per Nintendo Switch QUI!